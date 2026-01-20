快訊

中職／悍將開訓！「光總」放眼台灣大賽 領隊盼證明今年不一樣

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今天在稻江基地正式展開第一階段春訓，副領隊林威助勉勵全隊。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天在嘉義稻江基地正式展開春訓，日籍教頭後藤光尊執掌兵符第一年，設定目標就是要打造一支前進台灣大賽的球隊，朝球團史首座總冠軍目標前進。

悍將今天全員到齊展開第一階春訓，領隊陳昭如表示，今年球團在戰力、環境和運科上的提升，要給球員們最好的支持，也期待球員用行動證明，「我們有能力打出不一樣的成績，成為讓自己、也讓球迷驕傲的悍將。」

副領隊林威助希望球員貫徹「態度、紀律、執行力」，他表示，做好基本觀念和每一個細節，每一次的練習都要全心投入，要成為一支有競爭力的球隊。

後藤光尊去年擔任二軍教頭，今年首度以一軍教頭身分展開春訓，他向選手強調場上競爭不看資歷，而是看表現與成績，希望大家從春訓就開始努力，年底打出好成績回饋球迷與球團。

富邦悍將隊新同學日籍洋投阿部雄大（左二起）、劉昱言、林書逸、林岱安、馬鋼向全隊自我介紹。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天在稻江基地正式展開第一階段春訓。圖／富邦悍將隊提供
