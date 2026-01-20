聽新聞
中職／樂天Thank You五位啦啦隊女孩 網嘆：嘎琳可惜了
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls官方社群帳號發文宣布，成員陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆將離隊，消息一出令不少粉絲感到不捨。
Rakuten Girls官方帳號發文寫道，「Thank You 2026年Rakuten Girls成員：陳伊、嘎琳、芷軒、小葳葳、丘薆將離隊，謝謝妳們。樂天女孩我們知道，每一次舞台的背後，都是無數次練習、修正與堅持；我們也記得，在每一場應援裡，妳們始終把最好的自己留給球迷。」
「離隊，並不是句點，而是努力被完整看見、被好好收藏的證明。妳們用行動詮釋了什麼是專注、什麼是熱愛，也為 Rakuten Girls 留下了無可取代的篇章。謝謝妳們，這些年為 Rakuten Girls 拼盡全力；也祝福妳們，未來在每個舞台上都能持續耀眼。」
消息曝光後，網友們紛紛留言表示，「嘎琳真的是最不捨得」、「嘎琳可惜了」、「真是委屈嘎琳了」、「陳伊又下台一鞠躬了」、「啦啦隊真的競爭，祝福女孩們有更好的發展」。
