日職／跑壘手套越做越大 火腿監督有意見：根本像隔熱手套
日本職棒今天舉辦12球團總教練會議，火腿監督新庄剛志會後透露自己針對跑壘手套有提出意見，有些選手的跑壘手套大到像隔熱手套，讓他覺得已經有點太誇張，應該有明確規範，「如果有選手說，因為我有做指甲，所以要做長一點，這樣算違規嗎？」無厘頭的舉例當場逗笑在場媒體。
跑壘手套用於跑者避免撲壘受傷使用，新庄剛志注意到一件事，就是似乎有越來越大的趨勢，「有些球員的跑壘手套真的長得很誇張，這種東西應該要有明確規定才對吧！」
他指出，手套越大，在觸壘時能越快接近壘包，因此多少還是具有優勢，如果沒有規範，球員是不是能直接說「幫我加長1公分」，「畢竟就算只是多1公分，也是更靠近壘包吧。」
他還當場爆笑舉例，「要不要偷偷試試看呢？就說因為我有做指甲，怕指甲會斷，所以做長一點，看這樣會不會算違規。」
