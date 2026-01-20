快訊

日職／跑壘手套越做越大 火腿監督有意見：根本像隔熱手套

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華職棒富邦悍將隊陳愷佑去年一度使用的恐龍造型跑壘手套。圖／富邦悍將隊提供（資料照）
中華職棒富邦悍將隊陳愷佑去年一度使用的恐龍造型跑壘手套。圖／富邦悍將隊提供（資料照）

日本職棒今天舉辦12球團總教練會議，火腿監督新庄剛志會後透露自己針對跑壘手套有提出意見，有些選手的跑壘手套大到像隔熱手套，讓他覺得已經有點太誇張，應該有明確規範，「如果有選手說，因為我有做指甲，所以要做長一點，這樣算違規嗎？」無厘頭的舉例當場逗笑在場媒體。

跑壘手套用於跑者避免撲壘受傷使用，新庄剛志注意到一件事，就是似乎有越來越大的趨勢，「有些球員的跑壘手套真的長得很誇張，這種東西應該要有明確規定才對吧！」

他指出，手套越大，在觸壘時能越快接近壘包，因此多少還是具有優勢，如果沒有規範，球員是不是能直接說「幫我加長1公分」，「畢竟就算只是多1公分，也是更靠近壘包吧。」

他還當場爆笑舉例，「要不要偷偷試試看呢？就說因為我有做指甲，怕指甲會斷，所以做長一點，看這樣會不會算違規。」

中華職棒台鋼雄鷹隊紀慶然的跑壘手套是幽靈造型。圖／截圖自轉播畫面
中華職棒台鋼雄鷹隊紀慶然的跑壘手套是幽靈造型。圖／截圖自轉播畫面

新庄剛志 日本職棒 火腿

日職／火腿春訓分組 「台灣雙寶」古林睿煬、孫易磊都在一軍

日本職棒火腿隊今天公布春訓分組，來自台灣的一對「至寶」古林睿煬、孫易磊都分在一軍組，將從沖繩名護市展開新球季備戰。

日職／跑壘手套越做越大 火腿監督有意見：根本像隔熱手套

日本職棒今天舉辦12球團總教練會議，火腿監督新庄剛志會後透露自己針對跑壘手套有提出意見，有些選手的跑壘手套大到像隔熱手套...

中職／味全龍連續6年赴大林慈濟健檢 百名職員春訓前調理身心狀態

大林慈濟醫院今天迎來味全龍職棒球隊進行2026年度健康檢查，共有約100名球員與隊職員參與，這也是雙方連續第6年合作。副...

中職／李凱威完成年度體檢 新球季再拚金手套、最佳九人

味全龍隊昨天在斗六棒球場開訓，球團人員分成兩梯次前往大林慈濟醫院進行年度體檢，去年中職安打王、盜壘王李凱威表示，希望新的...

棒球／冠軍之路票房破5788萬元 紀政：運動員精神是珍寶

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」票房突破新台幣5788萬元，首名獲得奧運田徑獎牌的亞洲女性運動員、被譽為「飛躍羚羊」的...

中職／悍將前3位外籍野手都成短命悍將 相隔4年再找洋砲

富邦悍將隊今天正式公布簽下來自多明尼加的外野手Luis Liberato，中文譯名為「邦力多」，將是悍將時隔4年再度找來...

