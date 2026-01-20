快訊

經典賽／阪神翻譯也要打！可望首度為巴西打正賽喊話已在努力練球

持續36小時！磁場擾動增強恐達「劇烈磁暴」 估影響衛星定位、無線電通訊

iPhone儲存空間不夠？超快速清理方式「平均可多20GB」內行提醒風險

經典賽／阪神翻譯也要打！可望首度為巴西打正賽喊話已在努力練球

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
日本職棒阪神虎隊翻譯伊藤維特爾要為巴西打經典賽。 截圖自影片
日本職棒阪神虎隊翻譯伊藤維特爾要為巴西打經典賽。 截圖自影片

世界棒球經典賽即將在3月登場，有望參戰的選手陸續展開備戰腳步，而其中也包括日本職棒阪神虎隊翻譯伊藤維特爾（Vítor Ito、伊藤ヴィットル），去年已在資格賽出賽的他，預計也將進入此次正選名單，他也透露：「我應該會被選上，所以正在努力練球中。」

現年30歲的伊藤，在巴西出生，16歲來到日本就讀本庄第一高中、共榮大學，隨後加入社會人球隊日本生命隊，擔任游擊手、效力5年，直到2024年加入阪神擔任洋將翻譯。

伊藤已在2016、2022、2025年三度為巴西參戰資格賽，前兩次都無緣獲得正賽門票，直到去年在B組附加賽擊敗德國隊，確定繼2013年後重返正賽行列，巴西隊預計在2月上旬公布選手名單，伊藤可望首度參與經典賽正賽。

伊藤表示，有預期自己應該會入選，所以休賽季也持續在甲子園球場自主訓練，目前則於阪神位於尼崎市的二軍基地開練，每天清晨6點半就會抵達球場，7點半開始面對發球機打擊練習，也與其他選手一起進行守備訓練。

巴西分在美國休士頓進行的預賽B組，首場比賽就要面對美國隊，伊藤表示，「第一場就要面對美國，有點期待，也有點不安，其實每次比賽前都是這樣的心情，不好好練球真的不行啊！」

阪神虎 經典賽 美國隊

延伸閱讀

《爆彈》伊藤沙莉x坂東龍汰 跑遍東京賭命拆解都市噩夢

東京街頭驚傳有炸彈！伊藤沙莉、坂東龍汰涉險跑遍大街小巷尋彈

MLB／藍鳥針對道奇打造「東方帝國」 提前鎖定日職兩大名將

MLB／被台網友誤認成AV女優！今井達也妻子普通護理師出身

相關新聞

經典賽／阪神翻譯也要打！可望首度為巴西打正賽喊話已在努力練球

世界棒球經典賽即將在3月登場，有望參戰的選手陸續展開備戰腳步，而其中也包括日本職棒阪神虎隊翻譯伊藤維特爾（Vítor I...

中職／味全龍連續6年赴大林慈濟健檢 百名職員春訓前調理身心狀態

大林慈濟醫院今天迎來味全龍職棒球隊進行2026年度健康檢查，共有約100名球員與隊職員參與，這也是雙方連續第6年合作。副...

中職／李凱威完成年度體檢 新球季再拚金手套、最佳九人

味全龍隊昨天在斗六棒球場開訓，球團人員分成兩梯次前往大林慈濟醫院進行年度體檢，去年中職安打王、盜壘王李凱威表示，希望新的...

棒球／冠軍之路票房破5788萬元 紀政：運動員精神是珍寶

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」票房突破新台幣5788萬元，首名獲得奧運田徑獎牌的亞洲女性運動員、被譽為「飛躍羚羊」的...

中職／悍將前3位外籍野手都成短命悍將 相隔4年再找洋砲

富邦悍將隊今天正式公布簽下來自多明尼加的外野手Luis Liberato，中文譯名為「邦力多」，將是悍將時隔4年再度找來...

中職／悍將洋砲真的來了！強打中外野手「邦力多」期許創造利多

富邦悍將隊備戰新球季，今天正式公布洋砲加入，簽下來自多明尼加的外籍野手Luis Liberato，中文譯名為「邦力多」。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。