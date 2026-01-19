中職／味全龍連續6年赴大林慈濟健檢 百名職員春訓前調理身心狀態

大林慈濟醫院今天迎來味全龍職棒球隊進行2026年度健康檢查，共有約100名球員與隊職員參與，這也是雙方連續第6年合作。副院長曾國枝表示，春訓前健檢對職業球員格外重要，能及早發現潛在風險並調整訓練策略，讓球員在球季中保持健康狀態，專心為球隊拚出成績。

味全龍隊人員分兩梯次前往大林慈濟醫院13樓預防醫學中心，在春訓啟動之際，透過精準健康評估掌握身體狀態。大林慈濟醫院長年擔任味全龍唯一指定醫療照護醫院，由醫師陳韋任領軍的高功能運動醫學中心，結合醫師、物理治療師與運動專業團隊，提供肌力評估、運動傷害照護及隨隊醫療支援，並建置運動員用藥與禁藥風險管理系統。

健檢現場氣氛熱絡，曾國枝與球員合影，勉勵球隊衝刺2026年總冠軍。球員李凱威表示，新的一年希望把基本功做到最好，以金手套、最佳九人為目標，期待再站上舞台領獎。2024年首輪指名的曾聖安則展現企圖心，希望獲得更多出賽機會，並將目標鎖定在盜壘王，要與學長李凱威競爭。