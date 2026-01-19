中職／李凱威完成年度體檢 新球季再拚金手套、最佳九人

味全龍隊昨天在斗六棒球場開訓，球團人員分成兩梯次前往大林慈濟醫院進行年度體檢，去年中職安打王、盜壘王李凱威表示，希望新的一年能把基本功做到最好，以金手套、最佳九人為目標，期待再站上舞台領獎。

大林慈濟醫院是龍隊專屬醫療照護醫院，雙方已經合作6年，今年約有100位球員進行體檢，2024年選秀會首輪指名的曾聖安展現企圖心，希望獲得更多出賽機會，他說：「今年目標是盜壘王，要跟凱威學長拚一下。」

本次健檢在大林慈濟醫院13樓預防醫學中心進行，正值球隊春訓啟動之際，透過完整且精準的健康評估，協助球員在賽季開打前掌握身體狀態，為漫長球季打下穩健基礎。

大林慈濟醫院副院長曾國枝表示，春訓前健檢對職業球員格外重要，能及早發現潛在風險、調整訓練策略，期待透過健檢，讓球員整個球季都能保持健康狀態，專心為球隊拚出好成績。

他特別提到，促成長期合作的關鍵，在於院內由陳韋任醫師領軍的高功能運動醫學中心，結合醫師、物理治療師與運動專業團隊，提供肌力評估、運動傷害照護、隨隊醫療支援，並建置運動員用藥與禁藥風險管理系統，讓選手能無後顧之憂專注比賽，提供全方位健康守護。