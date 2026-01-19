快訊

中職／李凱威完成年度體檢 新球季再拚金手套、最佳九人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
味全龍隊李凱威（左）、曾聖安（右）前往大林慈濟醫院進行年度體檢。圖／味全龍隊提供
味全龍隊昨天在斗六棒球場開訓，球團人員分成兩梯次前往大林慈濟醫院進行年度體檢，去年中職安打王、盜壘王李凱威表示，希望新的一年能把基本功做到最好，以金手套、最佳九人為目標，期待再站上舞台領獎。

大林慈濟醫院是龍隊專屬醫療照護醫院，雙方已經合作6年，今年約有100位球員進行體檢，2024年選秀會首輪指名的曾聖安展現企圖心，希望獲得更多出賽機會，他說：「今年目標是盜壘王，要跟凱威學長拚一下。」

本次健檢在大林慈濟醫院13樓預防醫學中心進行，正值球隊春訓啟動之際，透過完整且精準的健康評估，協助球員在賽季開打前掌握身體狀態，為漫長球季打下穩健基礎。

大林慈濟醫院副院長曾國枝表示，春訓前健檢對職業球員格外重要，能及早發現潛在風險、調整訓練策略，期待透過健檢，讓球員整個球季都能保持健康狀態，專心為球隊拚出好成績。

他特別提到，促成長期合作的關鍵，在於院內由陳韋任醫師領軍的高功能運動醫學中心，結合醫師、物理治療師與運動專業團隊，提供肌力評估、運動傷害照護、隨隊醫療支援，並建置運動員用藥與禁藥風險管理系統，讓選手能無後顧之憂專注比賽，提供全方位健康守護。

大林慈濟醫院指出，高功能運動醫學中心除了協助改善一般民眾肌力訓練及運動健康維持，未來更將持續以醫學專業與人文關懷為基礎，結合運動醫學能量，成為職業運動員最可靠的健康後盾，陪伴龍隊在每一個賽季穩健前行、全力拚冠。

味全龍隊李凱威（左）前往大林慈濟醫院進行年度體檢。圖／味全龍隊提供
