中職／悍將前3位外籍野手都成短命悍將 相隔4年再找洋砲

富邦悍將隊今天正式公布簽下來自多明尼加的外野手Luis Liberato，中文譯名為「邦力多」，將是悍將時隔4年再度找來外籍野手，過去3位洋砲在一軍最多18場、最少7場，都成「短命悍將」，邦力多能否真正成為悍將期望的戰力備受關注。

悍將球團史過去共出現過3位外籍野手，分別是2021年紐納斯（Eduardo Núñez）、2022年霸帝士（Xavier Batista）及卡洛斯（Carlos Franco），都只是匆匆一現。

紐納斯為具備11年大聯盟資歷的老將，在疫情賽季來到悍將，攻守表現都相當穩定，以3成20打擊率敲出8安打、1轟，但僅出賽7場，就因岳母染疫病重而向球團告假，此後一去不回未再歸隊。

霸帝士曾在日職廣島隊效力3年，來台時備受期待，結果成績慘烈，出賽18場繳出1成57打擊率，60打席、51打數狂吞21次三振，對變化球完全無解；不僅如此，守備也滿是破洞，時任總教練的丘昌榮直言霸帝士的調度難度，「外野說不習慣，一壘重疊性高，守備穩定度也不太好，變成只有DH和代打。」

作為遞補霸帝士空缺的洋砲，卡洛斯演繹沒有最差、只有更差，一軍出賽9場，繳出1成43打擊率，35打數狂吞13K，10月8日面對中信兄弟隊單場4K，更是寫聯盟史上外籍野手第7人的糗紀錄。

邦力多去年效力南韓職棒韓華鷹隊，半季出賽62場，繳出打擊率3成13、敲出77安、10轟、39分打點不俗績效，且能擔任中外野手，而悍將主戰中外野手申皓瑋去年出現腳部傷情，找來邦力多期望能補足火力之餘，也能為申皓瑋分攤中外野守備負擔。