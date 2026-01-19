聽新聞
0:00 / 0:00
棒球／冠軍之路票房破5788萬元 紀政：運動員精神是珍寶
世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」票房突破新台幣5788萬元，首名獲得奧運田徑獎牌的亞洲女性運動員、被譽為「飛躍羚羊」的紀政分享觀影心情，直言「運動員精神」是人生路上的珍寶。
牽猴子股份有限公司今天發布新聞稿表示，「冠軍之路」上映後口碑持續發酵，成功吸引大量棒球迷走進戲院，也讓許多原本對棒球並不熟悉的觀眾深受感動，票房累積至今正式突破新台幣5788萬元，寫下台灣紀錄片影史重要里程碑。
首名獲得奧運田徑獎牌的亞洲女性運動員、被譽為「飛躍羚羊」的紀政，分享觀影心情，提到長年在國外比賽，又因是個人項目，一直很羨慕棒球選手，能在家鄉享受全場為自己和台灣加油的氛圍，真的非常感動。
紀政指出，運動不僅能團結人民、提升國際能見度，也能增進個人身心健康、為社會帶來正面能量，支持運動，絕對值得成為全民運動。紀政強調，即使不是運動員，只要在人生中願意追求正確且積極的「運動員精神」，都會是人生路上的珍寶。
新聞稿指出，上週末舉辦的映後特別場同樣熱血沸騰，中職球星陳冠宇驚喜現身，提到透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別，也感謝導演留下這段珍貴回憶。
當聽到戲院中年紀不到10歲的小朋友說也想當棒球員，陳冠宇分享：「打棒球真的很辛苦，從國小三年級開始訓練，暑假在烈日下流汗、上課之餘仍持續練習。」但正是這些日復一日的累積，才能站上場上迎接關鍵時刻。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言