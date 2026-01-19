快訊

棒球／冠軍之路票房破5788萬元 紀政：運動員精神是珍寶

中央社／ 台北19日電
紀錄片「冠軍之路」。圖／牽猴子提供。
世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」票房突破新台幣5788萬元，首名獲得奧運田徑獎牌的亞洲女性運動員、被譽為「飛躍羚羊」的紀政分享觀影心情，直言「運動員精神」是人生路上的珍寶。

牽猴子股份有限公司今天發布新聞稿表示，「冠軍之路」上映後口碑持續發酵，成功吸引大量棒球迷走進戲院，也讓許多原本對棒球並不熟悉的觀眾深受感動，票房累積至今正式突破新台幣5788萬元，寫下台灣紀錄片影史重要里程碑。

首名獲得奧運田徑獎牌的亞洲女性運動員、被譽為「飛躍羚羊」的紀政，分享觀影心情，提到長年在國外比賽，又因是個人項目，一直很羨慕棒球選手，能在家鄉享受全場為自己和台灣加油的氛圍，真的非常感動。

紀政指出，運動不僅能團結人民、提升國際能見度，也能增進個人身心健康、為社會帶來正面能量，支持運動，絕對值得成為全民運動。紀政強調，即使不是運動員，只要在人生中願意追求正確且積極的「運動員精神」，都會是人生路上的珍寶。

新聞稿指出，上週末舉辦的映後特別場同樣熱血沸騰，中職球星陳冠宇驚喜現身，提到透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別，也感謝導演留下這段珍貴回憶。

當聽到戲院中年紀不到10歲的小朋友說也想當棒球員，陳冠宇分享：「打棒球真的很辛苦，從國小三年級開始訓練，暑假在烈日下流汗、上課之餘仍持續練習。」但正是這些日復一日的累積，才能站上場上迎接關鍵時刻。

棒球 田徑 陳冠宇

相關新聞

中職／悍將正式公布簽下育成洋投阿部雄大 左投極速可達150公里

富邦悍將隊今年再簽社會人日籍投手，今天正式公布與25歲左投阿部雄大簽下育成合約，盼為農場帶來正向競爭。

中職／李凱威完成年度體檢 新球季再拚金手套、最佳九人

味全龍隊昨天在斗六棒球場開訓，球團人員分成兩梯次前往大林慈濟醫院進行年度體檢，去年中職安打王、盜壘王李凱威表示，希望新的...

中職／悍將前3位外籍野手都成短命悍將 相隔4年再找洋砲

富邦悍將隊今天正式公布簽下來自多明尼加的外野手Luis Liberato，中文譯名為「邦力多」，將是悍將時隔4年再度找來...

中職／小龍女林襄領銜赴日 火之國沙羅曼達開幕戰亮相

味全龍應援團將於3月14日、15日再度造訪日本熊本縣「Libwork藤崎台球場」，以最具台灣特色的熱血應援，參與日本獨立...

中職／男友升格人夫！申皓瑋與10萬網紅女友甜蜜求婚成功

富邦悍將明星外野手申皓瑋迎來人生重要里程碑，他稍早先是在個人IG限時動態轉發多則求婚影片，更在今日發布貼文，正式向外界宣布他與IG多達10萬粉絲的網紅女友，求婚成功喜訊，成功抱得美人歸。 現年2

