棒球／冠軍之路票房破5788萬元 紀政：運動員精神是珍寶

世界12強棒球賽紀錄片「冠軍之路」票房突破新台幣5788萬元，首名獲得奧運田徑獎牌的亞洲女性運動員、被譽為「飛躍羚羊」的紀政分享觀影心情，直言「運動員精神」是人生路上的珍寶。

牽猴子股份有限公司今天發布新聞稿表示，「冠軍之路」上映後口碑持續發酵，成功吸引大量棒球迷走進戲院，也讓許多原本對棒球並不熟悉的觀眾深受感動，票房累積至今正式突破新台幣5788萬元，寫下台灣紀錄片影史重要里程碑。

首名獲得奧運田徑獎牌的亞洲女性運動員、被譽為「飛躍羚羊」的紀政，分享觀影心情，提到長年在國外比賽，又因是個人項目，一直很羨慕棒球選手，能在家鄉享受全場為自己和台灣加油的氛圍，真的非常感動。

紀政指出，運動不僅能團結人民、提升國際能見度，也能增進個人身心健康、為社會帶來正面能量，支持運動，絕對值得成為全民運動。紀政強調，即使不是運動員，只要在人生中願意追求正確且積極的「運動員精神」，都會是人生路上的珍寶。

新聞稿指出，上週末舉辦的映後特別場同樣熱血沸騰，中職球星陳冠宇驚喜現身，提到透過紀錄片重新回顧比賽激動時刻格外特別，也感謝導演留下這段珍貴回憶。

當聽到戲院中年紀不到10歲的小朋友說也想當棒球員，陳冠宇分享：「打棒球真的很辛苦，從國小三年級開始訓練，暑假在烈日下流汗、上課之餘仍持續練習。」但正是這些日復一日的累積，才能站上場上迎接關鍵時刻。