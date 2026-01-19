中職／悍將正式公布簽下育成洋投阿部雄大 左投極速可達150公里

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今天正式公布與最快球速150公里的25歲左投阿部雄大簽下育成合約。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊今天正式公布與最快球速150公里的25歲左投阿部雄大簽下育成合約。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今年再簽社會人日籍投手，今天正式公布與25歲左投阿部雄大簽下育成合約，盼為農場帶來正向競爭。

今年25歲的阿部雄大是一名左投，曾效力日本社會人ENEOS隊，去年在社會人大會出賽9場拿下7勝，53局投球投出49次三振，最快球速曾經達到150公里。

悍將球團表示，阿部雄大將於本周加入悍將春訓，透過育成洋將的方式進行長期觀察與培訓，持續作為儲備戰力補強農場深度，期待阿部雄大的加入後，也能為農場投手群帶來正向競爭，共同為團隊爭取好成績。

阿部雄大去年在日職選秀前也曾吸引多支球隊探尋，但最終並未獲得指名，今年將以台灣為舞台跨出挑戰腳步，朝夢想的日本職棒繼續努力，原本效力的ENEOS球團也表達了支持他迎接新的挑戰

