中職／男友升格人夫！申皓瑋與10萬網紅女友甜蜜求婚成功

富邦悍將明星外野手申皓瑋迎來人生重要里程碑，他稍早先是在個人IG限時動態轉發多則求婚影片，更在今日發布貼文，正式向外界宣布他與IG多達10萬粉絲的網紅女友，求婚成功喜訊，成功抱得美人歸。

現年28歲的申皓瑋，不只是棒球場上的焦點，在感情世界的一舉一動也備受媒體們的關注，去年4月他就被週刊拍攝到與這位網紅互動密切，兩人牽手、摟腰舉止相當親密，女方還特地到球場為他加油。雖然當時申皓瑋和女方都沒有針對戀情多做說明，但兩人很快在休賽季傳出好消息。

昨日從台鋼雄鷹21歲小將黃劼希的IG限時動態可以得知，申皓瑋已向交往中的網紅女友求婚成功，畫面中可見兩人甜蜜互動與求婚後的幸福氛圍，消息曝光後也立刻在棒球圈引發熱議。

而在申皓瑋稍早轉發的限時動態影片中能看到，相當緊張的他，還在求婚前事先演練，正式上場時他單膝下跪，果然獲得女友「我願意」的答覆，也為這場精心策畫的求婚典禮畫下完美句點。

今日，申皓瑋在個人IG上發布求婚成功的貼文，正式向外界公開這則喜訊，他在貼文中寫道：「在這平凡的一天被賦予了意義，讓我感受到滿滿的愛和幸福。感謝100%的驚喜和感動，感謝到場的親朋好友們們到場見證這重要的時刻，愛你們。也祝我們永遠幸福。」

申皓瑋2016年以破高中生野手紀錄的520萬元簽約金加盟職棒，隨義大犀牛加盟中職，球團轉手後轉戰富邦悍將，至今已在一軍累積9年資歷。2025賽季申皓瑋在例行賽的打擊率為.289、上壘率達.347、OPS.799，雖中途曾遭遇傷勢困擾，但各項攻擊指標均有顯著提升，這顯示他在打擊選球與擊球品質上的穩定性大幅進步。