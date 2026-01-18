中職／深夜傳黑白照悼念父親 邊荷律感性告白「相信爸爸一定很幸福」粉絲鼻酸

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters韓籍人氣成員邊荷律，近日接連承受父親在韓國驟逝、母親因打擊過大而病倒的雙重噩耗，讓球迷與粉絲無不心疼。消息曝光後，社群湧入大量關心與打氣加油聲浪。

邊荷律日前已經飛抵台灣，為18日上午舉行的粉絲活動「PS安妞感恩會」做準備，深夜她在社群貼出一張黑白父女合照並寫下韓文「我愛你」，字字真情令人鼻酸。

邊荷律隨後發文吐露心聲，感謝一路陪伴的台灣粉絲，並動情寫道：「我的爸爸現在一定很幸福，都是因為你們。」她回憶，自己第一次入境台灣那天，父親其實悄悄現身機場，卻擔心打擾大家，只站在二樓遠遠看著粉絲迎接女兒，隨後默默回到飯店。那天晚上，父親在飯店裡透過電視新聞看見女兒在台灣的畫面，感到無比驕傲與幸福。

她相信，如今在天空看著這一切的父親，一定也能感受到同樣的喜悅。「在韓國時他可能無法想像，現在看著女兒被這麼多人疼愛，他一定會覺得非常幸福。」貼文一出，粉絲紛紛留言送上祝福與鼓勵，希望她在台灣感受到如家人般的溫暖。

邊荷律深夜貼出一張黑白父女合照，字字真情令人鼻酸。圖截自社群

本月初接獲父親過世的噩耗後，邊荷律緊急返韓奔喪，原計畫處理完後事即返台，卻又遇到母親無預警病倒、甚至可能需要動手術的狀況。身為獨生女的她選擇留在身邊照顧，1月份原訂在台灣的活動因此全數取消。

然而，為了不辜負粉絲的支持與等待，邊荷律仍打起精神返台，堅持出席這場感恩會，用行動回應一路以來的陪伴。

在最艱難的時刻，邊荷律以溫柔卻堅定的文字向粉絲告白：「都是因為你們，我的爸爸現在一定很幸福。我愛你們，謝謝你們。」這份勇氣與真情，也讓無數球迷承諾，會繼續在台灣為她守候、為她加油。