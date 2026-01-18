老朋友回來了！桃園市立田徑場改新裝 24日重新開放

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
啟用32年的桃園市立田徑場進行「再認證整修工程」已順利取得認證，將於24日正式重新開放。圖／取自張善政臉書
啟用32年的桃園市立田徑場進行「再認證整修工程」已順利取得認證，將於24日正式重新開放。圖／取自張善政臉書

啟用32年的桃園市立田徑場即將換新裝，市長張善政今宣布，市府投入3500萬元推動的「再認證整修工程」已順利取得認證，將於24日正式重新開放，他形容田徑場是「一路陪伴的老朋友」，市府團隊致力修繕老場館，未來將接續投入5000萬元進行二期看台與周邊設施工程，迎接今年全民運動會。

張善政表示，桃園市立田徑場於1993年啟用，算起來已超過32年，這裡不只是一座場館，更是一段段熟悉的日常；市府的修繕工程雖然不一定最吸睛，但代表市府對桃園的珍惜。為了讓田徑場符合現代賽事需求，市府投入3500萬元進行再認證整修工程，經過專業檢核後，已順利取得再認證，目前正進行最後整理收尾階段。

張善政說，今年桃園將舉辦全民運動會，部分賽事將在市立田徑場舉行，為此市府將接續進行中央草皮整平養護、觀眾席與外牆更新，以及出入口與欄杆、廁所的整修工程，同時市府也將投入5000萬元推動「看台整修工程」，希望如期如質完成所有工作，讓這座陪伴桃園人30多年的老朋友回到更好的狀態，兩期工程總計投資8500萬元。

張善政坦言，這座田徑場或許不是最完美的，周邊交通、使用動線也存在一些老場館先天的限制。重新開放後，市府歡迎市民朋友回饋使用者心得，會努力把問題一項一項修正調整，「該開發的，我們加速；該整修的，我們不拖」，1月24日開放後，歡迎市民一起重新體驗這座承載無數運動記憶的場館。

