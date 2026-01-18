中職／林智勝祝福陳鏞基退休 同世代只剩王勝偉奮戰了

快訊

聯合報／ 記者藍宗標／斗六即時報導
林智勝擔任味全龍隊一軍助理打擊教練。記者余承翰／攝影
林智勝擔任味全龍隊一軍助理打擊教練。記者余承翰／攝影

味全龍隊迎接新球季，今天在斗六棒球場舉行春訓開訓典禮，「大師兄」林智勝以一軍助理打擊教練的身分亮相，強調協助球員打擊，慢慢和他們互動、了解心態，找到溝通橋梁，他很有信心說：「沒有想像中那麼難。」

林智勝去年結束中職生涯22年，帶著史上最高的305支全壘打紀錄退休，也是唯一300轟打者，短期內不可能被超越紀錄；他在季後秋訓首嘗教練滋味，今年納入一軍教練團，正式接受考驗。

龍隊去年上、下半季和全年度戰績都排名第5，只贏富邦悍將隊，總教練葉君璋今天開訓喊出「打造全新冠軍隊」的目標，也透露林智勝開季後就是待在一軍。

林智勝表示，指導打擊不是要教什麼動作，球員有好表現的最大原因是心態，若能保持正面能量，基本上不會有太大落差，如何麼引導他們把學到的東西用在比賽很重要。

他表示，不管待在一、二軍都可以，先看球隊的狀況，如果看到比較欠缺的東西再出國學習，這樣會比較有目標。

統一獅隊42歲老將陳鏞基，確定今年季後高掛球鞋，結束中職生涯16年，林智勝說：「我們這個世代只剩王勝偉了，這是很正常的事，陳鏞基此時退休沒有什麼不好，想好再做就不會有遺憾，祝福他。」

