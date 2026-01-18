中職／曾仁和預料遭桃猿戰力外 改穿龍隊55號球衣拚先發
「土虱」曾仁和離開待了5年的樂天桃猿隊，新球季加盟味全龍隊，今天在春訓開訓典禮披上55號球衣重新出發，他說：「一定要競爭先發，也會持續以此調整，把競爭力拿出來。」
曾仁和過去在猿隊出賽57場（38場先發），投出15勝14敗4中繼、防禦率4.41，去年只出賽9場（3場先發）、合計18局寫下生涯單季新低，戰績1敗、防禦率10。
龍隊新球季少了徐若熙、王維中，總教練葉君璋期待曾仁和扛起重任，全力爭取先發；曾仁和表示，近年無法全力發揮，主要都是身體問題，可能用錯誤的方式投球，反而更容易受傷，今年目標是健康投好投滿，努力競爭先發投手。
曾仁和在猿隊背號37號，加入龍隊後，由於這個號碼是鋼龍使用，他從幾個號碼選擇55號再出發；「土虱」坦言去年遭猿隊列入戰力外名單，其實在自己預料中，確定後反而沒有太大落差感。
曾仁和決定加盟龍隊前，先和老婆仔細討論，近年都在北部生活為主，地緣關係成為主因；他表示，葉總建議投球動作微調，也要加強身體素質，感覺龍隊投手都很有想法。
