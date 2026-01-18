快訊

中職／丁仲緯點名3大好手簽複數年約 10年長約「有在討論」

聯合報／ 記者藍宗標／斗六即時報導
味全龍隊領隊丁仲緯參加春訓開訓典禮。記者余承翰／攝影
味全龍隊領隊丁仲緯參加春訓開訓典禮。記者余承翰／攝影

中職迎接新球季，味全龍隊繼台鋼雄鷹隊之後，成為第2支舉行春訓開訓典禮的球隊，今天在斗六棒球場公布「Run & Roar奔龍而上」口號，領隊丁仲緯表示，李凱威、郭天信、蔣少宏去年表現很好，新約將朝複數年的方向進行，目前仍在交換意見，球員都有期待。

丁仲緯強調，球員不一定想簽長約，也有人希望短約拚成績，目前仍在溝通中；至於陳子豪前年底簽下10年1.3億元合約，有沒有機會再出現這種等級的長約，丁仲緯說：「目前都有在討論，各隊很多新的合約架構出來，雙方都有交換意見，應該會有蠻好的結果出來。」

樂天桃猿隊前教頭古久保健二去年領軍奪冠，今年重返中職加入龍隊教練團，擔任一、二軍巡迴統籌教練，丁仲緯表示，去年底和古久保面談，感受到他的用心，想讓球隊變得更好，很快達成加盟共識。

龍隊目前有5名洋投，除了老面孔鋼龍、伍鐸，還有去年效力猿隊的魔神龍（Marcelo Martinez）、統一獅隊梅賽鍶（C.C. Mercedes），以及首次來台的蔣銲（John Gant）；丁仲緯表示，簽下魔神龍符合聯盟規定，梅賽鍶去年也有成績，未來還會繼續尋找好洋將。

