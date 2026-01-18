中職／重返台灣改披龍袍 古久保健二直呼「非常有緣」

中華職棒味全龍隊今天在雲林斗六棒球場舉行開訓典禮，介紹新任巡迴統籌教練古久保健二時，出現熱烈歡呼聲，歡迎去年總冠軍總教練加入，古久保健二直呼與台灣非常有緣分。

古久保健二去年球季率領樂天桃猿隊奪冠，但季後未獲續約。味全龍領隊丁仲緯今天表示，球隊在去年底與古久保健二面談，感受到古久保健二的熱情，針對工作內容也很快達成共識。

延攬古久保健二（後）擔任一、二軍巡迴統籌教練，董事長魏應充（前）送上擁抱歡迎他的到來。記者余承翰／攝影

古久保健二表示，能夠回到台灣非常有緣，自己當時無論是什麼球團或是位置，都還想要有所貢獻，也收到其他球隊的邀約，但味全龍邀請作為一、二軍之間的巡迴教練，是自己想做的事情，會朝著讓球隊運作更加順暢去努力。

談到過去對戰味全龍隊的印象，古久保健二指出，有很多年輕、有潛力的選手，希望他們能夠抱持更多的自信去比賽，其中李凱威是最難對付的打者，「他真的是一位好打者，也還有其他好選手，但李凱威是最難纏的」。

味全龍今天在斗六棒球場舉行春訓開訓儀式，延攬古久保健二（中）擔任一、二軍巡迴統籌教練。記者余承翰／攝影 余承翰

今天來到龍隊獲得熱烈歡迎，古久保健二表示，無論是總教練葉君璋、「三董」魏應充都很熱情，感受到溫暖，也遇到同樣從樂天桃猿轉隊過來的曾仁和，互相打個招呼，希望曾仁和繼續加油。