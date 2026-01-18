聽新聞
中職／李凱威本來在龍隊WBC群組 吉力吉撈坦言可惜沒見到人
中華隊備戰3月世界棒球經典賽（WBC），味全龍隊二壘手李凱威未在開訓名單內，隊友吉力吉撈．鞏冠坦言「覺得可惜」，他表示，李凱威本來在龍隊的經典賽群組內，開訓當天才發現他沒來，教練團當然有自己的考量。
李凱威去年奪下中職安打王、盜壘王，還包辦金手套、最佳十人獎，但未接獲中華隊的徵詢，吉力吉撈今天在春訓開訓典禮談到此事，真的覺得有些可惜。
吉力吉撈去年以86分打點獲得生涯首座打點王，24轟排名第2，只輸台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹1轟，挑戰生涯第3座全壘打王失利；他表示，新球季就是把該做的事做好，不必刻意改變，可拚拚看全壘打王。
龍隊總教練葉君璋透露，吉力吉撈今年一壘角色會比較多，吉力吉撈說：「在中華隊兩邊跑（一壘手、捕手）， 但以一壘為主。」
張育成、龍恩（Jonathon Long）、吉力吉撈都是中華隊一壘手人選，吉力吉撈表示，現階段訓練以國家隊為主，不管經典賽守備陣容如何，為國贏球最重要，也希望龍隊可以奪下今年總冠軍。
