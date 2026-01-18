聽新聞
森林王子回來了！獲聘竹市政顧問 張泰山：協助更多年輕選手勇敢築夢
新竹市長高虹安宣布，將聘任中華職棒傳奇球星「森林王子」張泰山為市政顧問，期盼結合其專業經驗，共同推動新竹市體育發展。
高虹安表示，國際級選手「森林王子」張泰山，多年來在職棒舞台累積豐富實戰經驗，對於選手培育、運動產業及基層棒球推廣皆具深厚見解。張泰山不僅是中職史上第一位擊出200轟全壘打的球員，這支極具意義的200轟正是從新竹市立棒球場打出來的。
高虹安表示，很榮幸聘任張泰山擔任市政顧問，期待其以自身經驗傳承，協助市府在體育政策、人才培育及運動風氣推廣上提供專業建言，讓竹市體育環境更加完善。她也鼓勵小選手們在張泰山的指導之下，持續打出亮眼的紅不讓，一起成為新竹之光。
市政顧問張泰山表示，感謝市府的信任與肯定，未來將全力配合市府推動體育政策，並持續投入基層體育與青少年選手培育工作，期望協助更多年輕選手找到方向、勇敢築夢。
張泰山強調，自己過去曾受人幫助，很開心能有機會回饋基層，也勉勵學生未來有所成就後記得回饋社會。除了棒球領域，他也看見其他運動需要推動，他將全力支持竹市運動。
新竹市教育處長林立生指出，竹市多年來孕育出多位世界級運動選手，包括奧運拳擊銅牌得主陳念琴、棒球國手林凱威、世大運金牌彭名揚等。
