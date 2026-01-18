快訊

中職／新球季少了徐若熙、王維中 葉總點名曾仁和重現霸氣　

聯合報／ 記者藍宗標／斗六即時報導
味全龍董事長魏應充（中）和總教練葉君璋（右）、日籍教練古久保健二（左）在春訓開訓典禮合影。記者余承翰／攝影

味全龍隊今天在斗六棒球場舉行春訓開訓典禮，總教練葉君璋表示，今年目標就是「打造全新冠軍隊」，調整教練團就是這個原因，也希望徐若熙、王維中離隊後，曾仁和表現可以比過去更好。

龍隊去年排名第5，淪為B級球隊，今天公布新球季口號「Run & Roar奔龍而上」；葉君璋透露，投手群少了徐若熙、王維中，年輕投手機會變多，自己用正面角度看待此事，期待李致霖、黃侰程、郭郁政、曹祐齊可以扛起重任，未必是今年球季，而是放眼未來。

味全龍隊總教練葉君璋設定「打造全新冠軍隊」的目標。記者余承翰／攝影

龍隊一、二軍教練團共有23人，葉君璋認為針對缺乏的位置補強，都有功能性；他表示，現在打者攻擊型態、想法慢慢改變，就是比較欠缺之處，投手部分也一樣，必須更加強才行，一、二軍巡迴統籌教練古久保健二非常有經驗，從富邦悍將、樂天桃猿隊到現在，可給球隊一些不同的想法和建議。

新球季所謂打造全新冠軍隊，葉君璋說：「重新打造一支冠軍球隊，就是這種想法。」

