中職／古久保健二對歡呼聲感到暖心 對龍隊印象最深是李凱威
古久保健二重返中職加入味全龍隊教練團，擔任一、二軍巡迴統籌教練，今天在開訓典禮上談到重返台灣的心情，他說：「非常有緣分，對大家熱烈歡迎感到暖心。」
古久保受邀擔任龍隊教練，今天首次在斗六棒球場亮相，看台上數百名球迷爆出掌聲，這位樂天桃猿隊前總教練展現十足人氣。
古久保表示，今年也有其他球隊邀約，龍隊適合自己想做的事，因此決定加盟，未來將在一、二軍巡迴，扮演潤滑的角色，希望球隊運作更順暢。
曾仁和今年也從猿隊轉戰龍隊，古久保說：「有問過他的身體狀況如何，看來他鍛鍊很好。」
至於龍隊讓古久保印象最深的球員，他直接點名二壘手李凱威，認為是非常好的打者，從過去對戰經驗看來最難纏，也希望龍隊年輕、有潛力的球員抱持更多自信打球。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言