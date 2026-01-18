中職／古久保健二對歡呼聲感到暖心 對龍隊印象最深是李凱威

古久保健二重返中職加入味全龍隊教練團，擔任一、二軍巡迴統籌教練，今天在開訓典禮上談到重返台灣的心情，他說：「非常有緣分，對大家熱烈歡迎感到暖心。」

古久保受邀擔任龍隊教練，今天首次在斗六棒球場亮相，看台上數百名球迷爆出掌聲，這位樂天桃猿隊前總教練展現十足人氣。

古久保表示，今年也有其他球隊邀約，龍隊適合自己想做的事，因此決定加盟，未來將在一、二軍巡迴，扮演潤滑的角色，希望球隊運作更順暢。

曾仁和今年也從猿隊轉戰龍隊，古久保說：「有問過他的身體狀況如何，看來他鍛鍊很好。」

至於龍隊讓古久保印象最深的球員，他直接點名二壘手李凱威，認為是非常好的打者，從過去對戰經驗看來最難纏，也希望龍隊年輕、有潛力的球員抱持更多自信打球。