中職／林智勝接一軍助理打擊教練 味全龍目標奪回總冠軍

中央社／ 台北18日電
「大師兄」林智勝擔任一軍助理打擊教練。資料照

中華職棒味全龍隊今天在斗六棒球場舉行開訓儀式，也正式公告新球季教練團陣容，包含新延攬的古久保健二及2名外籍教練；另外，去年從球員身分退休的林智勝，則接任一軍助理打擊教練。

味全龍球團宣布，古久保健二將擔任巡迴統籌教練；彼得森（Tyger Pederson）出任攻擊統籌教練，擔任總教練輔佐協助攻擊策略規劃與執行；納瓦洛（Jaime Navarro）擔任一軍投手教練。

原投手教練黃亦志轉任投手協調教練，銜接一、二軍投手養成與發展；原野手統籌教練丘昌榮轉任一軍首席教練；從球員身分退休的林智勝則轉任一軍助理打擊教練，傳承多年實戰經驗，協助年輕選手成長。

二軍方面，原守備統籌教練劉榮華接任二軍總教練，持續深化農場訓練與養成方向；張家浩轉任外野守備教練；陳家駒轉任二軍助理打擊兼基地教練。

味全龍球團表示：「本次教練團調整，不僅著眼於一軍戰力強化，更重要的是建立更完整及連貫的一、二軍與農場養成體系。我們期待透過具備國內外經驗的教練團合作，讓選手在技術、觀念與心態上全面成長，打造能長期競爭的球隊基礎。2026年球季，全隊將以更高標準自我要求，朝重返季後賽並奪下總冠軍的目標全力邁進。」

