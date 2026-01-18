快訊

中職／龍隊開訓公布23人教練團名單 古久保健二首度亮相

北宜高鐵爭議不休 張景森喊年底辦「宜蘭高鐵公投」縣府說話了

學倫爭議／專業分工變法律風險？一招辨論文掛名豬隊友

中職／龍隊開訓公布23人教練團名單 古久保健二首度亮相

聯合報／ 記者藍宗標／斗六即時報導
味全龍隊在斗六開訓，正式公布完整教練團名單。圖／味全龍隊提供
味全龍隊在斗六開訓，正式公布完整教練團名單。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天在斗六棒球場舉行春訓開訓典禮，正式公布新球季完整教練團名單，目標直指總冠軍。

龍隊公布開訓相關訊息如下：

球團今（18）日正式公告2026年球季教練團陣容。球隊於本季未能晉級季後賽，球團進行全面檢討，並著眼於中長期發展，延攬具備豐富國內外經驗的教練人選，期望全面強化一、二軍戰力與農場養成體系，朝總冠軍目標邁進。

為提升整體投打表現與養成系統，先前球團已公布延攬古久保健二，擔任巡迴統籌教練；彼得森（Tyger Pederson）出任攻擊統籌教練，擔任總教練輔佐協助攻擊策略規劃與執行；納瓦洛（Jaime Navarro）擔任一軍投手教練。

原投手教練黃亦志轉任投手協調教練，銜接一、二軍投手養成與發展；原野手統籌教練丘昌榮轉任一軍首席教練；林智勝則轉任一軍助理打擊教練，傳承多年實戰經驗，協助年輕選手成長。

二軍方面，原守備統籌教練劉榮華接任二軍總教練，持續深化農場訓練與養成方向；張家浩轉任外野守備教練；陳家駒轉任二軍助理打擊兼基地教練。

味全龍球團表示：「本次教練團調整，不僅著眼於一軍戰力的強化，更重要的是建立更完整、連貫的一、二軍與農場養成體系。我們期待透過具備國內外經驗的教練團合作，讓選手在技術、觀念與心態上全面成長，打造能長期競爭的球隊基礎。2026年球季，全隊將以更高標準自我要求，朝重返季後賽並奪下總冠軍的目標全力邁進。」

一軍教練團：

總教練葉君璋

巡迴統籌教練古久保健二

攻擊統籌教練彼得森（Tyger Pederson）

投手協調教練黃亦志

首席教練丘昌榮

投手教練納瓦洛（Jaime Navarro）

牛棚投手教練郭勝安

打擊兼外野守備教練張建銘

助理打擊教練林智勝

捕手教練劉家豪

內野守備教練陳志偉

體能教練邱世杰

助理體能教練王昊

二軍教練團：

總教練劉榮華

首席兼內野守備教練林宗男

投手教練蕭一傑

牛棚兼復健投手教練羅嘉仁

助理打擊兼基地教練陳家駒

助理打擊教練吳嘉侑

捕手教練王膺鵬

外野守備教練張家浩

體能教練彭立堯

助理體能教練劉家愷

古久保健二 丘昌榮 林智勝

延伸閱讀

中職／自稱和洪總一樣溫柔 平石洋介投入雄鷹春訓先中文說「你好」

中職／魔神樂→魔神龍 蔣少宏：少一個壓制我們的對手

中職／龍隊外援部署「金龍」大軍 5洋投底定不排除繼續補強

經典賽／納入多位年輕投手 曾豪駒霸氣註解：會選到的都是最強

相關新聞

中職／龍隊開訓公布23人教練團名單 古久保健二首度亮相

味全龍隊今天在斗六棒球場舉行春訓開訓典禮，正式公布新球季完整教練團名單，目標直指總冠軍。

棒球／反對比賽只打7局！鈴木一朗：真的這樣做就不是棒球

日本TBS電視台最近專訪大聯盟名人堂球星鈴木一朗，節目中提到日本高中棒球討論引進「7局制」，一朗對此持反對意見。 鈴木一朗退休後在日本各地指導高中球員，節目中提到為了因應夏季高溫，高中棒球正討論

棒球／曹錦輝CPB練投餵球畫面釋出 有望對決四冠王林益全

中國棒球城市聯賽（CPB）福州海俠日前宣布網羅台灣前旅美強投曹錦輝，原訂13日完成加盟後首度登板，不過球隊以「狀態調整」為由延後安排。 隨著福州海俠這周將與上海正大龍展開2連戰，曹錦輝最快有望在

中職／自稱和洪總一樣溫柔 平石洋介投入雄鷹春訓先中文說「你好」

台鋼雄鷹隊正於台鋼科大基地「皇鷹學院」進行春訓，擔任客座教練的平石洋介，也在今天加入春訓行列，向全隊自我介紹時，他說自己...

日職／獲林昱珉傳授伸卡球 火球男張峻瑋還想學習徐若熙

在日本職棒軟銀鷹隊打拚的台灣育成投手張峻瑋，返台期間從高中學長、旅美投手林昱珉身上習得伸卡球，也想向今年加盟軟銀的台灣投...

棒球／台南亞太棒球中心搶手 3職棒隊伍春訓備戰新球季

台南市政府體育局今天表示，亞太國際棒球訓練中心是國內外職棒球隊春訓熱門基地，今年已敲定韓國職棒樂天巨人隊、NC恐龍隊及中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。