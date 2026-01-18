中職／龍隊開訓公布23人教練團名單 古久保健二首度亮相
味全龍隊今天在斗六棒球場舉行春訓開訓典禮，正式公布新球季完整教練團名單，目標直指總冠軍。
龍隊公布開訓相關訊息如下：
球團今（18）日正式公告2026年球季教練團陣容。球隊於本季未能晉級季後賽，球團進行全面檢討，並著眼於中長期發展，延攬具備豐富國內外經驗的教練人選，期望全面強化一、二軍戰力與農場養成體系，朝總冠軍目標邁進。
為提升整體投打表現與養成系統，先前球團已公布延攬古久保健二，擔任巡迴統籌教練；彼得森（Tyger Pederson）出任攻擊統籌教練，擔任總教練輔佐協助攻擊策略規劃與執行；納瓦洛（Jaime Navarro）擔任一軍投手教練。
原投手教練黃亦志轉任投手協調教練，銜接一、二軍投手養成與發展；原野手統籌教練丘昌榮轉任一軍首席教練；林智勝則轉任一軍助理打擊教練，傳承多年實戰經驗，協助年輕選手成長。
二軍方面，原守備統籌教練劉榮華接任二軍總教練，持續深化農場訓練與養成方向；張家浩轉任外野守備教練；陳家駒轉任二軍助理打擊兼基地教練。
味全龍球團表示：「本次教練團調整，不僅著眼於一軍戰力的強化，更重要的是建立更完整、連貫的一、二軍與農場養成體系。我們期待透過具備國內外經驗的教練團合作，讓選手在技術、觀念與心態上全面成長，打造能長期競爭的球隊基礎。2026年球季，全隊將以更高標準自我要求，朝重返季後賽並奪下總冠軍的目標全力邁進。」
一軍教練團：
總教練葉君璋
巡迴統籌教練古久保健二
攻擊統籌教練彼得森（Tyger Pederson）
投手協調教練黃亦志
首席教練丘昌榮
投手教練納瓦洛（Jaime Navarro）
牛棚投手教練郭勝安
打擊兼外野守備教練張建銘
助理打擊教練林智勝
捕手教練劉家豪
內野守備教練陳志偉
體能教練邱世杰
助理體能教練王昊
二軍教練團：
總教練劉榮華
首席兼內野守備教練林宗男
投手教練蕭一傑
牛棚兼復健投手教練羅嘉仁
助理打擊兼基地教練陳家駒
助理打擊教練吳嘉侑
捕手教練王膺鵬
外野守備教練張家浩
體能教練彭立堯
助理體能教練劉家愷
