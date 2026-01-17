棒球／簽約教士感謝三民高中培育 蘇嵐鴻暖舉捐球具

美國職棒聖地牙哥教士隊體系的台灣小將蘇嵐鴻，今日回到母校高雄市立三民高中，捐贈多套訓練球具回饋棒球隊，希望更齊全的訓練裝備能夠幫助學弟們更上層樓。

身為高雄子弟的蘇嵐鴻，國中畢業後選擇加入了在地的三民高中，三年期間在學校系統性培養下，獲得長足進步，總算在高三參加2025年U18世界盃棒球賽，期間飆出最快球速151公里、取得14次三振，最終獲得美職球團青睞，成功簽約加入教士隊。

為了感念母校的栽培，蘇嵐鴻決定在能力所及的範圍捐贈球具，三民高中楊文堯校長出席贈與儀式時表示：「看到嵐鴻的成就，我們非常以他為榮，同時能夠給學弟一個激勵的作用，在三民高中將自身能力充實好，將來有機會也能夠往更好的目標邁進。」

蘇嵐鴻也期許學弟們能夠妥善運用這些球具勤奮訓練，增進球技，不只幫助學校獲得更好的成績，有朝一日也都能夠邁向更高的職棒舞台。