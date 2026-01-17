棒球／反對比賽只打7局！鈴木一朗：真的這樣做就不是棒球
日本TBS電視台最近專訪大聯盟名人堂球星鈴木一朗，節目中提到日本高中棒球討論引進「7局制」，一朗對此持反對意見。
鈴木一朗退休後在日本各地指導高中球員，節目中提到為了因應夏季高溫，高中棒球正討論只打7局，一朗直言：「最近常聽到7局制這個說法，但如果真的這樣做，那就不是棒球了。」
一朗強調，「棒球就是9局，這點一定要想辦法維持。比賽時間和賽程安排當然要考量，但不能毀了棒球本質。如果到現場問孩子們，誰想打7局制？一個都沒有。有些領域是絕對不能改的，現在卻碰了那條線。」
一朗理解必須重視球員健康管理，但主張維持傳統9局制。值得一提的是，7局制目前已在2025年日本秋季國民體育大會首度採用。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言