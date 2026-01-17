棒球／反對比賽只打7局！鈴木一朗：真的這樣做就不是棒球

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木一朗。 美聯社
日本TBS電視台最近專訪大聯盟名人堂球星鈴木一朗，節目中提到日本高中棒球討論引進「7局制」，一朗對此持反對意見。

鈴木一朗退休後在日本各地指導高中球員，節目中提到為了因應夏季高溫，高中棒球正討論只打7局，一朗直言：「最近常聽到7局制這個說法，但如果真的這樣做，那就不是棒球了。」

一朗強調，「棒球就是9局，這點一定要想辦法維持。比賽時間和賽程安排當然要考量，但不能毀了棒球本質。如果到現場問孩子們，誰想打7局制？一個都沒有。有些領域是絕對不能改的，現在卻碰了那條線。」

一朗理解必須重視球員健康管理，但主張維持傳統9局制。值得一提的是，7局制目前已在2025年日本秋季國民體育大會首度採用。

