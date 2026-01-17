棒球／曹錦輝CPB練投餵球畫面釋出 有望對決四冠王林益全

中國棒球城市聯賽（CPB）福州海俠日前宣布網羅台灣前旅美強投曹錦輝，原訂13日完成加盟後首度登板，不過球隊以「狀態調整」為由延後安排。

隨著福州海俠這周將與上海正大龍展開2連戰，曹錦輝最快有望在今天周六登板，並且和狀態火燙4冠王「神全」林益全正面交鋒，兩位前中職名將可能在CPB賽場上演備受矚目的「台灣內戰」。

曹錦輝的初登板動向近來成為球迷關注焦點。根據臉書粉絲專頁「中國棒球ChineseBaseball」釋出的影片，曹錦輝近日已現身福州海俠牛棚練投，還與同為台灣出身、在隊中擔任教練的許閔嵐、何獻凡寒暄互動。影片中可見，曹錦輝投球動作流暢、球威仍在，約投出40球左右，狀態逐步拉升，顯示距離實戰已不遠。影片中可見，曹錦輝投球動作流暢、球威仍在，約投出40球左右，狀態逐步拉升，顯示距離實戰已不遠。此次之外，曹錦輝還有擔任餵球投手，協助球隊進行訓練。

44歲的曹錦輝是台灣史上首位登上美國職棒大聯盟舞台的投手，天賦與名氣兼具，儘管過去職業生涯充滿爭議，但近年持續自主訓練、維持競技狀態。此次加盟福州海俠後，即便尚未正式登板，已吸引不少球迷到場關注，甚至連其他隊伍也能見到他的支持者。

另一方面，上海正大龍陣中的林益全本季在CPB打擊手感火燙，開賽以來打擊率0.571、上壘率0.643、長打率0.762、打點11分皆領先全聯盟，暫居聯盟四冠王，可說是「虐菜」。

倘若曹錦輝真的如外界預期於周六登板，昔日強投正面迎戰林益全的畫面，勢必成為CPB本季最具話題性的對決。