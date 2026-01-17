中職／自稱和洪總一樣溫柔 平石洋介投入雄鷹春訓先中文說「你好」

台鋼雄鷹隊正於台鋼科大基地「皇鷹學院」進行春訓，擔任客座教練的平石洋介，也在今天加入春訓行列，向全隊自我介紹時，他說自己和總教練洪一中一樣溫柔，歡迎隨時來找自己聊天。

平石洋介7年選手資歷都在樂天金鷲隊，退役後擔任二軍育成教練、一軍助理打擊教練、一軍打擊教練、二軍總教練、一軍首席兼打擊教練、一軍代理總教練，2019年成為一軍總教練，率隊以71勝68敗4和闖進季後賽，接下來也陸續在軟銀、西武隊執教。

去年季後一度謠傳他是樂天桃猿隊的總教練評估人選之一，但他火速澄清沒有這回事，最終是由雄鷹延攬，在春訓期間擔任客座教練，而雄鷹陣中有投手教練橫田久則、內野手吳念庭過去都曾與他共事。