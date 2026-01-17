春訓搶手！亞太棒球訓練中心 韓職兩隊與統一獅進駐備戰新球季

台南市亞太國際棒球訓練中心已成為國內外職棒球隊春訓熱門基地，今年已敲定3支職業棒球隊將在亞太進行春訓備戰新球季，包含韓國職棒樂天巨人隊(Lotte Giants)、NC恐龍隊（NC Dinos）及台南在地球團統一獅隊。

體育局表示，亞太國際棒球訓練中心已成為國內外職棒球隊春訓熱門選項，基於優先照顧在地與國內棒球運動的需求，與統一獅正密切討論亞太租借合作事宜，雙方溝通順暢，盼共同營造良好的棒球發展環境；另今年度統一獅隊將有46場職棒例行賽事在亞太成棒主球場開打，歡迎國內外球迷繼續支持中華職棒與台南在地統一獅隊，並期待大家來訪台南，觀賞精彩的棒球賽事，體驗台南的城市魅力。

亞太國際棒球訓練中心共有2座成棒球場、2座少棒球場、2座內野練習場及1座室內外投打練習場，具備多種功能，且可同時容納多組球團進場使用。市府優先邀請在地球團統一獅隊來亞太辦理春訓，除市立棒球場已定位作為訓練基地外，並提前請其規畫在亞太進駐春訓時程，除預留時間外，租金也給予優惠。

體育局長陳良乾指出，秉持優先服務在地及國內球團，並且考量場地使用發揮最大效益，主動邀請統一獅隊匡列春訓場地及時段，以利在地球團預先就年度春季訓練進行細節安排，全力備戰新球季。

市長黃偉哲也說，亞太國際棒球訓練中心具備國際水準，逐步在國內外打出名氣，吸引不少國內外球團詢問，市府重視並支持在地指標性球團統一獅隊，優先邀請統一獅棒球隊，除主動提前徵詢場地借用需求外，在租用費用上提供最大的優惠。

另外也積極推動國際交流，引入國外職棒辦理春訓，促進國內外棒球交流外，展現台南市政府對發展在地職棒運動的支持與承諾；國外交流的部分也因之前的良好借用經驗，國外球團再度申請來台春訓，使亞太國際棒球訓練中心發揮最大使用效益。