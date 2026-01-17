聽新聞
棒球／台南亞太棒球中心搶手 3職棒隊伍春訓備戰新球季
台南市政府體育局今天表示，亞太國際棒球訓練中心是國內外職棒球隊春訓熱門基地，今年已敲定韓國職棒樂天巨人隊、NC恐龍隊及中華職棒統一獅隊在亞太春訓備戰新球季。
體育局指出，亞太國際棒球訓練中心擁有2座成棒球場、2座少棒球場、2座內野練習場及1座室內外投打練習場，市府先邀請統一獅隊到亞太春訓，韓職樂天巨人隊（Lotte Giants）去年9月簽約，NC恐龍隊（NC Dinos）今年初也完成簽約。
體育局表示，另有國外球隊表達在亞太中心春訓意願，但場地已被預約一空，顯示亞太中心國際水準逐步在國內外打出名氣，市府將持續推動國際棒球交流，讓亞太中心發揮最大效益。
體育局人員說，將優先照顧在地和國內棒球運動需求，市府和統一獅隊正密切討論亞太租借合作事宜。此外，今年統一獅隊將有46場職棒例行賽事在亞太成棒主球場開打。
