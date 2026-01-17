日職／獲林昱珉傳授伸卡球 火球男張峻瑋還想學習徐若熙

在日本職棒軟銀鷹隊打拚的台灣育成投手張峻瑋，返台期間從高中學長、旅美投手林昱珉身上習得伸卡球，也想向今年加盟軟銀的台灣投手徐若熙討教，儲備今年拚正式球員的能量。

日本媒體「西日本新聞」訪問這位台灣小將的訓練心境，張峻瑋在去年10月下旬返台，這段期間與效力美國職棒亞利桑那響尾蛇隊的林昱珉一起訓練，兩人都曾就讀穀保家商，張峻瑋並把握機會學到伸卡球，「還沒完全掌握，但我很想嘗試看看。」

響尾蛇隊投手林昱珉（左）與老虎隊內野手李灝宇（右）一同在Nike台灣青棒菁英訓練營擔任教練。記者余承翰／攝影 余承翰

張峻瑋前天回到日本，昨天在二軍基地展開自主訓練，這段期間體重增加了4公斤，過去就因最快球速可達157公里而有「火球男」稱號的他，去年主要在二軍累積經驗以及強化體格，他自認進步最多的是「速球」。

今年軟銀隊還多了一名從中華職棒味全龍隊轉戰的投手徐若熙，徐若熙曾拿下台灣大賽MVP，也同樣擁有最快158公里的球速，張峻瑋表示，很期待從他身上學習各式各樣的經驗。