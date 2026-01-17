中職／魔神樂→魔神龍 蔣少宏：我們嘻嘻樂天不嘻嘻

魔神樂變身魔神龍，新球季投效味全龍隊，身為龍隊主戰捕手的蔣少宏，還沒注意到這位帥哥洋投的外貌，唯一注意到的是對戰數據，「我只知道我對戰他打得不好。」

魔神樂生涯對戰龍隊數據呈現一面倒碾壓，先發11場取得8勝1敗、防禦率1.46，勝場、防禦率都是對戰5隊最優；蔣少宏則是對戰18打數只有3支安打，打擊率1成67。

龍隊打不到就乾脆買過來，將他變成自家洋投，成為季外的重磅挖角。「對我們來說可能滿好的，我們嘻嘻，但樂天球迷不嘻嘻。」蔣少宏也知道龍隊面對魔神樂超棘手，在他來到龍隊後，等於少了一個可以壓制龍隊的對手，對野手來說當然是好消息。

魔神樂個性淡定，在場上面對各種狀況幾乎沒有情緒起伏，是樂天桃猿隊友認證的good teammate，還擁有帥氣外型，私下打扮也很有型。被問到是否認證魔神樂的帥氣，蔣少宏還沒get到，他笑說自己的審美觀比較看得懂白人，包括布里悍、布坎南都是他認證的長得帥的洋投。至於魔神樂，他說：「我還沒有很認真研究他長怎樣。」