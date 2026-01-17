棒球／林益全中國CPB「六割男」不保！仍暫居四冠王
林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）上海正大龍隊，成績與其他球員完全不在同個檔次，目前暫居聯賽4冠王。
林益全昨天面對福州海俠隊，擔任4棒指定打擊，2上首打席敲安，開季連7場有安打，隨後靠隊友長打回來得分。
3上獲得四壞保送、5上被三振、7上擊出右外野飛球出局。上海正大龍終場以6：9輸球，林益全本場3打數1安打，獲得1次保送。
林益全打擊率「跌破6成」，不過目前打擊率0.571、上壘率0.643、長打率0.762、打點11分都領先全聯盟，暫居4冠王。
🔥 《中華隊×經典賽20年》
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言