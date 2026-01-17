棒球／林益全中國CPB「六割男」不保！仍暫居四冠王

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
林益全。聯合報系資料照
林益全。聯合報系資料照

林益全轉戰中國城市棒球聯賽（CPB）上海正大龍隊，成績與其他球員完全不在同個檔次，目前暫居聯賽4冠王。

林益全昨天面對福州海俠隊，擔任4棒指定打擊，2上首打席敲安，開季連7場有安打，隨後靠隊友長打回來得分。

3上獲得四壞保送、5上被三振、7上擊出右外野飛球出局。上海正大龍終場以6：9輸球，林益全本場3打數1安打，獲得1次保送。

林益全打擊率「跌破6成」，不過目前打擊率0.571、上壘率0.643、長打率0.762、打點11分都領先全聯盟，暫居4冠王。

林益全

相關新聞

