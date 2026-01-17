中職／邊荷律透露現況確定今回台灣！經紀人籲：不要衝去機場

中信兄弟韓籍啦啦隊邊荷律日前因父親驟逝，緊急取消活動，返韓奔喪，接下來又因母親病倒，留在韓國，讓不少粉絲擔心。昨天邊荷律經紀人乖姐在社群平台透露好消息，邊荷律即將回到台灣。

邊荷律18日有粉絲見面會活動，乖姐透過IG限時動態分享與邊荷律的對話，邊荷律表示，「媽媽每天都有好好按時吃藥，現在過得還不錯，已經不再嘔吐或突然昏倒，讓我終於能稍微放下心來了。」

乖姐回應：「很想你，也很擔心你。」邊荷律暖心地說：「我也很想你，多虧了你，我才能好好克服。」

乖姐也預告邊荷律今天（17日）將返台，並提醒粉絲，「不要衝去機場。」