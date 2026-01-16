中職／球探認定是「台灣基特」 陳鏞基最重要簽名給了水手

快訊

中央社／ 台北16日電
陳鏞基與當年簽下他的球探傑米。記者蘇健忠／攝影
陳鏞基與當年簽下他的球探傑米。記者蘇健忠／攝影

中華職棒統一獅隊球星陳鏞基今天宣布今年球季後將引退，當年發掘他的美國職棒球探現身，直言陳鏞基就是「台灣基特」，陳鏞基也將生涯最重要簽名給了美職水手隊。

陳鏞基的職棒生涯從美職水手隊小聯盟起步，在2004年簽下他的傑米‧史托維克（Jamey Storvick）今天出席記者會，送上當年陳鏞基與史托維克、國立體育大學教練龔榮堂的裱框合照，還有陳鏞基在美職的第一張球員卡。

史托維克透露，當年看到陳鏞基在高中時期練習，就感受到他的揮棒有美職球星小葛瑞菲（Ken GriffeyJr.）的樣子，因此一路追蹤到國體大二年級簽下這位自己心中的「台灣基特（Derek Jeter）」。

只可惜陳鏞基旅美時期曾打到3A層級，卻遇到傷勢困擾，史托維克表示：「如果沒有，一定有機會上大聯盟。」而陳鏞基最終在中職畫下生涯句點，「他回來台灣，給你們非常好的16年。」

陳鏞基也說，自己人生最重要的簽名，就是當年簽給水手隊，史托維克對自己來說是很重要的人，「因為他簽我，打開了我的棒球事業，之後回到台灣他也一直關心我。」

生涯最後一年，陳鏞基希望達成中職生涯140轟里程碑，還差4轟，史托維克認為要放得更遠一點：「要150轟啦。」

