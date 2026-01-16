中職／陳鏞基難忘2013經典賽撲壘 開心後輩12強奪冠補足遺憾

快訊

中央社／ 台北16日電
陳鏞基今年結束就引退，他對於生涯百轟、杜哈亞運印象最深，2013年經典賽的撲壘遺憾也終於被後輩們補起來。中央社

陳鏞基職棒生涯從2004年在美國職棒西雅圖水手隊小聯盟體系起步，最高層級來到3A，後來陸續轉戰奧克蘭運動家隊、匹茲堡海盜隊，到2011年回到台灣加入獅隊，今年要邁向第16個賽季，也是最後1個賽季。

陳鏞基表示，現在回顧職棒生涯，印象最深刻的就是敲出中職生涯百轟的那一場，因為自己比較晚才加入中職，「沒想過還有機會達成。」陳鏞基生涯累積136轟，已經是獅隊隊史全壘打王，今年還有機會繼續堆高障礙。

披上台灣隊球衣，陳鏞基也幾乎是無役不與，最經典是2006年就打了世界棒球經典賽、洲際盃、杜哈亞運三項賽事，其中更幫助台灣隊拿下亞運正式賽第1面金牌，陳鏞基也感慨，當時的戰友如今陸續退休。

談到參加國際賽累積的傷痛，陳鏞基也坦言，如果當時有像現在的後勤團隊，首要考量就是身體能不能應付，但當時沒這樣的資訊，只不過要重選一次的話，陳鏞基說：「我還是會為國家出戰。」

今年3月台灣又要出征經典賽，陳鏞基回憶，自己也曾因比賽壓力大到胃酸、想吐，只能趁守備時大吼抒發，但這是年輕選手必經過程，也要多給這些球員鼓勵，「棒球是圓的，打了才知道，希望他們打到邁阿密，我們也會在電視前面為他們加油。」

台灣在2024年世界12強棒球賽奪冠，今年上映的紀錄片中再次喚醒球迷對2013年經典賽的回憶，陳鏞基看到自己在對日本隊延長賽敲出雙殺打、撲向一壘的畫面，回憶立刻湧上心頭，「很開心他們在12強拿到冠軍，也幫我們圓了一個夢。」

回顧自己剛加入中職時，看到棒球熱度慢慢增溫，去年更因12強奪冠讓更多球迷進場，陳鏞基也感慨說：「我希望大家要珍惜這個產業，也要對台灣棒球有信心，我們其實不輸日本、韓國。」

