中職／開始看棒球就是陳鏞基入獅營 曾偉喆：想跟他一樣帥

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
統一獅隊新秀投手曾偉喆到場獻花，祝福陳鏞基。記者蘇健忠／攝影
統一獅隊新秀投手曾偉喆到場獻花，祝福陳鏞基。記者蘇健忠／攝影

陳鏞基今天舉辦媒體茶會，輕鬆道出今年季後引退的決定，現場有驚喜嘉賓現身，為去年統一獅隊選秀第一指名、死忠獅迷曾偉喆，開始對棒球有記憶的時刻，正是陳鏞基加入統一獅時。

陳鏞基與曾偉喆相差23歲，曾偉喆2006年出生，陳鏞基則在2011年展開中職賽季，曾偉喆說：「小時候剛開始對棒球有印象，就是陳鏞基加入統一獅時。」他說自己當時踢足球、在社區棒球守游擊，看著鏞基學長覺得很帥，想跟學長守得一樣好，因此球衣背號選了13號。

自己投入職棒的第一個完整賽季，就是陳鏞基的最後一年，曾偉喆設下期許，「首先祝福鏞基學長在自己生涯最後一年健康完整球季，有好的成績，引退不會留下任何遺憾，我也會努力增進自己，為學長的最後一年打拚。」

