中職／重來一次也不會改變 陳鏞基：還是會為國家隊出戰

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳鏞基宣告今年打完引退。記者蘇健忠／攝影
陳鏞基宣告今年打完引退。記者蘇健忠／攝影

陳鏞基選手生涯留下一張華麗的成績單，面對國際賽無役不與，受到球迷高度讚揚，回顧這些國際賽征程，陳鏞基說如果再選一次，「我還是會為國家隊出戰。」

陳鏞基在國際賽留下不朽戰功，成棒階級從2002年哈連盃首度披上藍白CT戰袍，面對國家隊點兵向來有求必應，面對旅美生涯關鍵時刻也不見退卻，光是一級賽事資歷就包括2004年雅典奧運、2005年世界盃、2006年經典賽、2013年經典賽、2015年12強賽、2017年經典賽。

陳鏞基為國家隊拚得滿身傷，球迷認為這是他錯過站上大聯盟的原因之一，不同於當年時空背景，如今中華隊面對國際賽事有高規格後勤團隊照料。陳鏞基也說，當年沒有這樣的資訊、團隊，不知道自己的身體能不能負荷，但如果要自己再選一次，他的決定一樣是會為了國家隊出戰。

作為國際賽過來人，陳鏞基提供經驗分享，他說自己也曾壓力大到胃酸、想吐，「年輕選手一定要走過高張力的比賽才會進步，我的方式是會在守備時大喊大喊抒發壓力。」

前年看新世代的的中華隊稱霸世界12強棒球賽，今年也即將再戰世界棒球經典賽，陳鏞基說希望大家對台灣棒球有信心，「我們不輸日本、韓國。」他也強調，「棒球是圓的，打了才知道，希望打到邁阿密，祝福他們，我們也會在電視前面為他們加油。」

陳鏞基與當年簽下他的球探傑米。記者蘇健忠／攝影
陳鏞基與當年簽下他的球探傑米。記者蘇健忠／攝影

今天在引退宣告的媒體茶敘上，當年為水手隊簽下陳鏞基的球探傑米也到場，還拿出他的第一張球員卡當場要他簽名。陳鏞基笑說，「我人生最重要的一次簽名，就是簽給他。」指的正是與水手的合約，陳鏞基說：「把我簽去美國，打開我的棒球視野，之後我回到台灣，也是一直關心我。」

