快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／引退消息連對小孩都保密 陳鏞基：我怕他們暴雷

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳鏞基透露，連自己小孩都還不知道自己要引退。聯合報系資料照
陳鏞基透露，連自己小孩都還不知道自己要引退。聯合報系資料照

陳鏞基親口宣告2026年就是自己的選手生涯最後賽季，經紀公司為他發出史上最神秘的採訪邀請，陳鏞基透露，連自己小孩都還不知道自己要引退，「我怕他們兩個先暴雷。」

展逸國際14日發出超神秘採訪邀請，包括主角、主題都保密，出席人物僅寫「展逸國際所代理之職棒球星」，內容則為「相關細節希望保留至當日再由球星本人做進一步分享」，最終仍提前揭曉是陳鏞基的引退宣告。

陳鏞基回想，自己在兩、三年前就動念退休，當時因為成績陷入低潮，是一段自己很痛苦的時期，「也是很認真在做每天該做的事，但呈現出來的結果不是自己想要的，所以就有了要不要就不要打的念頭。」

陳鏞基不甘心就這樣退下，「這不是我的計畫，我希望在自己還能打、給大家好的一面退下來，因為不甘心，所以就這樣打下來。」

他在球季結束後思考了大概兩個月，最終做出引退決定，被問到家人得知時的反應，陳鏞基說：「小朋友到現在還不知道我要引退，我和我太太還沒跟小朋友講，我怕他們兩個先暴雷，想說今天過後再跟他們講。」至於父母，陳鏞基說他們是祝福、支持，「我自己也是一個父親，看小孩子在外面這麼久，希望給他們支持，我的父母也是一樣。」

陳鏞基 棒球

延伸閱讀

中職／「台灣轟炸基」先瞄準140轟 陳鏞基想當亞太引退第一人

中職／比設定多打兩年感謝自己夠爭氣 陳鏞基親口說出告別

中職／龍隊外援部署「金龍」大軍 5洋投底定不排除繼續補強

中職／點出布坎南事件調查難處 蔡其昌有更關心的事

相關新聞

中職／比設定多打兩年感謝自己夠爭氣 陳鏞基親口說出告別

「台灣轟炸基」陳鏞基的選手生涯，即將迎來告別，今天他在媒體餐敘上親口說出，今年就是他的生涯最後賽季。

中職／「台灣轟炸基」先瞄準140轟 陳鏞基想當亞太引退第一人

「台灣轟炸基」陳鏞基確定今年球季就是他的最後賽季，談到還想挑戰的目標，陳鏞基說：「我現在是統一隊史全壘打王，希望可以追尋...

中職／胡金龍得知陳鏞基要退 好奇「你是不是很無聊？」

陳鏞基確定今年球季打完引退，提前告知好友胡金龍，他的反應很有趣，陳鏞基透露：「他說，是不是因為我和智勝（林智勝）離開，你...

中職／雄鷹談妥全隊薪資 王維中月薪60萬史上最高薪戰力外

台鋼雄鷹隊談妥所有本土選手合約，以隊史首位FA、隊史首位月薪破百萬本土選手黃子鵬105萬元為首，轉隊再出發的左投王維中，...

中職／引退消息連對小孩都保密 陳鏞基：我怕他們暴雷

陳鏞基親口宣告2026年就是自己的選手生涯最後賽季，經紀公司為他發出史上最神秘的採訪邀請，陳鏞基透露，連自己小孩都還不知...

中職／4天前才與原公司分手！啦啦隊趙娟週開心宣布新東家

韓籍啦啦隊女神趙娟週（Mimi）2024年起來台應援，憑藉姣好臉蛋和火辣身材，在棒球和籃球場都擁有高人氣。4天前她與原經紀公司「2S SPOTAINMENT」分道揚鑣，今天她宣布加入新經紀公司「OG

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。