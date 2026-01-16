中職／引退消息連對小孩都保密 陳鏞基：我怕他們暴雷

陳鏞基親口宣告2026年就是自己的選手生涯最後賽季，經紀公司為他發出史上最神秘的採訪邀請，陳鏞基透露，連自己小孩都還不知道自己要引退，「我怕他們兩個先暴雷。」

展逸國際14日發出超神秘採訪邀請，包括主角、主題都保密，出席人物僅寫「展逸國際所代理之職棒球星」，內容則為「相關細節希望保留至當日再由球星本人做進一步分享」，最終仍提前揭曉是陳鏞基的引退宣告。

陳鏞基回想，自己在兩、三年前就動念退休，當時因為成績陷入低潮，是一段自己很痛苦的時期，「也是很認真在做每天該做的事，但呈現出來的結果不是自己想要的，所以就有了要不要就不要打的念頭。」

陳鏞基不甘心就這樣退下，「這不是我的計畫，我希望在自己還能打、給大家好的一面退下來，因為不甘心，所以就這樣打下來。」

他在球季結束後思考了大概兩個月，最終做出引退決定，被問到家人得知時的反應，陳鏞基說：「小朋友到現在還不知道我要引退，我和我太太還沒跟小朋友講，我怕他們兩個先暴雷，想說今天過後再跟他們講。」至於父母，陳鏞基說他們是祝福、支持，「我自己也是一個父親，看小孩子在外面這麼久，希望給他們支持，我的父母也是一樣。」