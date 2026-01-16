中職／胡金龍得知陳鏞基要退 好奇「你是不是很無聊？」

陳鏞基確定今年球季打完引退，提前告知好友胡金龍，他的反應很有趣，陳鏞基透露：「他說，是不是因為我和智勝（林智勝）離開，你很無聊，所以要退？」

陳鏞基2004年起展開7年旅美生涯，陸續效力水手、運動家、海盜隊，最高層級3A，2010年中職選秀由統一獅隊狀元籤挑選，征戰中職15季，留下1324場出賽、1324支安打、136轟、119盜，是中職目前僅有9位的千安百轟百盜，2026年球季成為他最後堆疊數字的機會。

陳鏞基、胡金龍在國際賽共組「金鏞連線」，成為至交好友，後來更在統一獅隊成為隊友，胡金龍常常說自己只是「陪鏞基打球」，而去年胡金龍在球季前就確定2025年是最後一季，陳鏞基則是選擇續戰。

陳鏞基透露，兩人以前本來有說好，一起引退的話，要在台南球場外面辦50桌，一起新郎新娘敬酒。被進一步問到誰是新郎、誰是新娘，陳鏞基說：「他是新娘、我是新郎。」

決定今年打完引退，陳鏞基想了兩個月，前幾天才告知胡金龍，胡金龍問他：「是不是我和智勝離開你很無聊，所以要退？」陳鏞基說：「不是啊！時間到了，今年引退我覺得是很好的時機。」聊到選手生涯最遺憾的事，也與胡金龍息息相關，陳鏞基說：「很可惜是，金龍來到統一後，沒有和他一起拿過總冠軍。」