中職／「台灣轟炸基」先瞄準140轟 陳鏞基想當亞太引退第一人

「台灣轟炸基」陳鏞基確定今年球季就是他的最後賽季，談到還想挑戰的目標，陳鏞基說：「我現在是統一隊史全壘打王，希望可以追尋多一點全壘打，繼續樹立高牆，讓自己可以在這個位置坐久一點。」他笑說會先以140轟為目標。

陳鏞基今天舉辦媒體茶敘，儘管是離別場合，但陳鏞基刻意用輕鬆氣氛開場，笑說：「我本來要宣布再次旅外，因為受到林安可、徐若熙激勵。」隨後證實，今年就是他的最後一個球季。

陳鏞基表示，自己是在3年前就有這個想法，2021、22年成績是人生低潮，「自己有設定打到40歲。」但39歲那年成績不理想，知道自己就這樣退下來，一定會後悔，所以多打了兩年，也感謝自己夠爭氣。

談到印象最深的比賽，陳鏞基認為是百轟，因為加入中職較晚，27、28歲才展開中職生涯，「可以達到百轟，是我的重要里程。」至於國際賽則點名2006年多哈亞運拿到金牌，他說：「那也是打中華隊成績最好的一次。」

是否有自己理想中的退休儀式？陳鏞基幽默笑說還沒概念，「因為我也是第一次。」他說希望引退儀式的氣氛是感動、不是感傷，「宣布引退，我是開心的，有種我要畢業的感覺，希望帶著享受愉快的感覺，打完今年球季。」對於細節，他說希望先保密，「希望到時帶給大家驚喜。」

陳鏞基也許願希望引退賽事在亞太棒球場登場，「可以在亞太最好，可以在亞太當第一個引退的選手，這個還不錯，因為台南球場可能和我一樣要退休了。」

陳鏞基也在今天特地邀請自己的3位死忠粉絲到場，見證這個重要時刻，親口感謝他們一路以來的支持，「也希望你們可以陪我走完最後的球員生涯。」

陳鏞基2004年起展開7年旅美生涯，陸續效力水手、運動家、海盜隊，最高層級3A，2010年中職選秀由統一獅隊狀元籤挑選，征戰中職15季，留下1324場出賽、1324支安打、136轟、119盜，是中職目前僅有9位的千安百轟百盜。

陳鏞基在國際賽也留下不朽戰功，成棒階級從2002年哈連盃首度披上藍白CT戰袍，面對國家隊點兵向來有求必應，面對旅美生涯關鍵時刻也不見退卻，光是一級賽事資歷就包括2004年雅典奧運、2005年世界盃、2006年經典賽、2013年經典賽、2015年12強賽、2017年經典賽。