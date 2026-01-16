快訊

「我怎麼嫁給這種人」馬英九珍藏多年照片成亮點 網笑：到底誰會放辦公室

小米REDMI Note 15系列4款手機登場！耐用大電量 Pro款2億畫素鏡頭、可配一卡通

南韓首爾公車疑煞車失靈 衝上人行道撞入銀行釀13傷

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／「台灣轟炸基」先瞄準140轟 陳鏞基想當亞太引退第一人

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
陳鏞基舉辦媒體茶敘說出道別。記者蘇健忠／攝影
陳鏞基舉辦媒體茶敘說出道別。記者蘇健忠／攝影

「台灣轟炸基」陳鏞基確定今年球季就是他的最後賽季，談到還想挑戰的目標，陳鏞基說：「我現在是統一隊史全壘打王，希望可以追尋多一點全壘打，繼續樹立高牆，讓自己可以在這個位置坐久一點。」他笑說會先以140轟為目標。

陳鏞基今天舉辦媒體茶敘，儘管是離別場合，但陳鏞基刻意用輕鬆氣氛開場，笑說：「我本來要宣布再次旅外，因為受到林安可、徐若熙激勵。」隨後證實，今年就是他的最後一個球季。

陳鏞基表示，自己是在3年前就有這個想法，2021、22年成績是人生低潮，「自己有設定打到40歲。」但39歲那年成績不理想，知道自己就這樣退下來，一定會後悔，所以多打了兩年，也感謝自己夠爭氣。

談到印象最深的比賽，陳鏞基認為是百轟，因為加入中職較晚，27、28歲才展開中職生涯，「可以達到百轟，是我的重要里程。」至於國際賽則點名2006年多哈亞運拿到金牌，他說：「那也是打中華隊成績最好的一次。」

是否有自己理想中的退休儀式？陳鏞基幽默笑說還沒概念，「因為我也是第一次。」他說希望引退儀式的氣氛是感動、不是感傷，「宣布引退，我是開心的，有種我要畢業的感覺，希望帶著享受愉快的感覺，打完今年球季。」對於細節，他說希望先保密，「希望到時帶給大家驚喜。」

陳鏞基也許願希望引退賽事在亞太棒球場登場，「可以在亞太最好，可以在亞太當第一個引退的選手，這個還不錯，因為台南球場可能和我一樣要退休了。」

陳鏞基也在今天特地邀請自己的3位死忠粉絲到場，見證這個重要時刻，親口感謝他們一路以來的支持，「也希望你們可以陪我走完最後的球員生涯。」

陳鏞基2004年起展開7年旅美生涯，陸續效力水手、運動家、海盜隊，最高層級3A，2010年中職選秀由統一獅隊狀元籤挑選，征戰中職15季，留下1324場出賽、1324支安打、136轟、119盜，是中職目前僅有9位的千安百轟百盜。

陳鏞基在國際賽也留下不朽戰功，成棒階級從2002年哈連盃首度披上藍白CT戰袍，面對國家隊點兵向來有求必應，面對旅美生涯關鍵時刻也不見退卻，光是一級賽事資歷就包括2004年雅典奧運、2005年世界盃、2006年經典賽、2013年經典賽、2015年12強賽、2017年經典賽。

陳鏞基 中職選秀 經典賽

延伸閱讀

中職／比設定多打兩年感謝自己夠爭氣 陳鏞基親口說出告別

lululemon揪來心靈捕手×火球強投 林家正、徐若熙面對挑戰的備戰心法

日職／徐若熙6年生涯一半很痛苦 有目標轉念「都有意義」

中職／感性歡送「在一起10年」徐若熙 劉基鴻：驕傲我同學這麼強

相關新聞

中職／比設定多打兩年感謝自己夠爭氣 陳鏞基親口說出告別

「台灣轟炸基」陳鏞基的選手生涯，即將迎來告別，今天他在媒體餐敘上親口說出，今年就是他的生涯最後賽季。

中職／「台灣轟炸基」先瞄準140轟 陳鏞基想當亞太引退第一人

「台灣轟炸基」陳鏞基確定今年球季就是他的最後賽季，談到還想挑戰的目標，陳鏞基說：「我現在是統一隊史全壘打王，希望可以追尋...

中職／雄鷹談妥全隊薪資 王維中月薪60萬史上最高薪戰力外

台鋼雄鷹隊談妥所有本土選手合約，以隊史首位FA、隊史首位月薪破百萬本土選手黃子鵬105萬元為首，轉隊再出發的左投王維中，...

中職／胡金龍得知陳鏞基要退 好奇「你是不是很無聊？」

陳鏞基確定今年球季打完引退，提前告知好友胡金龍，他的反應很有趣，陳鏞基透露：「他說，是不是因為我和智勝（林智勝）離開，你...

中職／4天前才與原公司分手！啦啦隊趙娟週開心宣布新東家

韓籍啦啦隊女神趙娟週（Mimi）2024年起來台應援，憑藉姣好臉蛋和火辣身材，在棒球和籃球場都擁有高人氣。4天前她與原經紀公司「2S SPOTAINMENT」分道揚鑣，今天她宣布加入新經紀公司「OG

中職／龍隊外援部署「金龍」大軍 5洋投底定不排除繼續補強

味全龍隊備戰2026新賽季，今天正式公布5位開季洋將名單，由兩大資深洋投鋼龍、伍鐸領軍，搭配三名強力新援，展現衝擊總冠軍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。