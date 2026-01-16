中職／比設定多打兩年感謝自己夠爭氣 陳鏞基親口說出告別

「台灣轟炸基」陳鏞基的選手生涯，即將迎來告別，今天他在媒體餐敘上親口說出，今年就是他的生涯最後賽季。

展逸國際14日發出超神秘採訪邀請，包括主角、主題都保密，出席人物僅寫「展逸國際所代理之職棒球星」，內容則為「相關細節希望保留至當日再由球星本人做進一步分享」，最終仍提前揭曉是陳鏞基的引退宣告。

儘管是離別場合，但陳鏞基刻意用輕鬆氣氛開場，笑說：「我本來要宣布再次旅外，因為受到林安可、徐若熙激勵。」隨後證實，今年就是他的最後一個球季。

陳鏞基表示，自己是在3年前就有這個想法，2021、22年成績是人生低潮，「自己有設定打到40歲。」但39歲那年成績不理想，知道自己就這樣退下來，一定會後悔，所以多打了兩年，也感謝自己夠爭氣。

陳鏞基確定今年就是最後一季。記者陳宛晶／攝影

陳鏞基2004年起展開7年旅美生涯，陸續效力水手、運動家、海盜隊，最高層級3A，2010年中職選秀由統一獅隊狀元籤挑選，征戰中職15季，留下1324場出賽、1324支安打、136轟、119盜，是中職目前僅有9位的千安百轟百盜。

陳鏞基在國際賽也留下不朽戰功，成棒階級從2002年哈連盃首度披上藍白CT戰袍，面對國家隊點兵向來有求必應，面對旅美生涯關鍵時刻也不見退卻，光是一級賽事資歷就包括2004年雅典奧運、2005年世界盃、2006年經典賽、2013年經典賽、2015年12強賽、2017年經典賽。