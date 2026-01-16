快訊

中職／雄鷹談妥全隊薪資 王維中月薪60萬史上最高薪戰力外

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊王維中。記者余承翰／攝影
台鋼雄鷹隊王維中。記者余承翰／攝影

台鋼雄鷹隊談妥所有本土選手合約，以隊史首位FA、隊史首位月薪破百萬本土選手黃子鵬105萬元為首，轉隊再出發的左投王維中，寫下史上最高薪戰力外紀錄，月薪證實為60萬元，兩名主力牛棚林詩翔、許育銘則是加薪幅度超過100%。

新人王、救援王雙料得主林詩翔簽下兩年複數約，2026年月薪從10萬元調漲為32萬元，調幅220%，創隊史新高，第二年（2027年）則為浮動薪資，依表現調整漲幅；左投許育銘2025球季47場出賽陣中第二高，拿下17次中繼成功、防禦率2.72，2026年月薪從9萬5千元調漲為20萬元。

隊史第一代狀元、首位新人王曾子祐攻守兩端持續穩定發揮，連兩季都是陣中本土最多安打者，2026年月薪從25萬元調漲為34萬元；主戰捕手張肇元連兩季出賽數破百，單季10轟更是隊史本土第一人，2026年月薪從17萬元調漲為30萬元；郭阜林、林家鋐同樣獲得加薪肯定，郭阜林從13萬5千元調漲為19萬元、林家鋐從11萬元調漲為18萬5千元。

台鋼雄鷹隊公布2026年球季團隊薪資。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊公布2026年球季團隊薪資。圖／台鋼雄鷹隊提供

顏郁軒、張誠恩2025年都迎接生涯第一個一軍賽季，顏郁軒攻守俱佳，從自主培訓、轉正式球員到站上一軍舞台，63場出賽擊出5發全壘打，打擊率0.293，一壘守備也獲得肯定；張誠恩棄打從投，2025賽季一軍出發，41場出賽成為牛棚主力，拿下15次中繼成功。兩名選手都獲得加薪肯定，2026年月薪皆從8萬元調漲為15萬元，漲幅88%。

林詩翔、王博玄、施子謙都簽下兩年複數約，王博玄2026年月薪28萬元、2027年月薪32萬元；施子謙2026年月薪從16萬5千元調漲為21萬元，第二年（2027年）則為浮動薪資，依表現調整漲幅。

