快訊

中職／4天前才與原公司分手！啦啦隊趙娟週開心宣布新東家

聯合新聞網／ 綜合報導
趙娟週。圖／統一獅隊提供（資料照）
韓籍啦啦隊女神趙娟週（Mimi）2024年起來台應援，憑藉姣好臉蛋和火辣身材，在棒球和籃球場都擁有高人氣。4天前她與原經紀公司「2S SPOTAINMENT」分道揚鑣，今天她宣布加入新經紀公司「OG Entertainment 元老娛樂」，動向備受關注。

趙娟週目前是職棒統一獅啦啦隊「Uni Girls」及職籃領航猿啦啦隊「Pilots Crew」成員。棒球賽季結束後，趙娟週沒有現身籃球場應援，傳出是因為顧及健康狀態休息，目前領航猿也沒有官宣她離隊。

趙娟週新東家元老娛樂2022年成立，目前旗下有Uni Girls中韓混血成員孔彩熙。

趙娟週發文寫道，「大家好，我是趙娟週Mimi。今天藉由這個場合，懷著喜悅的心情，正式向大家宣布我將與元老娛樂展開合作。透過與公司多次充分的溝通與交流，雙方對此次合作達成共識，並自今日起，正式攜手展開合作，一同創造更多美好的成果。今後有關工作及合作的相關洽詢，請透過元老娛樂聯繫，也期待能與大家一同分享未來所創造的美好成績。衷心感謝一直以來給予我不變支持與厚愛的粉絲們，也請大家今後繼續關注，並支持我的活動。」

啦啦隊

