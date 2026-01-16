快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／龍隊外援部署「金龍」大軍 5洋投底定不排除繼續補強

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊今天正式公布5位開季洋將名單，由兩大資深洋投領軍，搭配三名強力新援。圖／味全龍隊提供
味全龍隊今天正式公布5位開季洋將名單，由兩大資深洋投領軍，搭配三名強力新援。圖／味全龍隊提供

味全龍隊備戰2026新賽季，今天正式公布5位開季洋將名單，由兩大資深洋投鋼龍伍鐸領軍，搭配三名強力新援，展現衝擊總冠軍決心。

龍隊洋將續留名單由鋼龍與「本土洋將」伍鐸雙雄坐鎮，鋼龍長期表現穩健，持續扛起先發重任；伍鐸則迎來中職第12個賽季，以豐富經驗提供關鍵支援，兩人皆是球隊不可或缺的安定基石。

新戰力補強3名洋投，包括去年效力樂天桃猿隊的魔神龍 (Marcelo Martínez)、去年效力統一獅隊的梅賽鍶 (C.C. Mercedes) ，加上蔣銲 (John Gant)。

球團表示，三人除球技符合戰力需求，更期許在「金龍」加持下，為球隊鑄就堅實防線，而5人開季名單雖已確認，仍將持續觀察市場動態，隨時評估後續補強人選。

鋼龍 伍鐸 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／荒謬！合約竟凌駕於規章之上 洋將228條款該廢了

中職／點出布坎南事件調查難處 蔡其昌有更關心的事

經典賽／穿國家隊戰袍是很大honor 林家正不排除中職可能性

中職／昨天才剛簽魔神龍 味全龍再以兩年約續留鋼龍

相關新聞

中職／龍隊外援部署「金龍」大軍 5洋投底定不排除繼續補強

味全龍隊備戰2026新賽季，今天正式公布5位開季洋將名單，由兩大資深洋投鋼龍、伍鐸領軍，搭配三名強力新援，展現衝擊總冠軍...

日職／大聯盟自由市場冷淡！則本昂大3年9億日圓轉戰巨人

樂天金鷲隊35歲強投則本昂大休賽季行使海外自由球員權利，傳出有大聯盟球團提合約，但最終他選擇留在日職，轉戰讀賣巨人隊，傳出合約是3年9億日圓。 今年休賽季美國自由球員市場整體偏冷，村上宗隆和今井

日職／栗山英樹入選2026年日本棒球名人堂 大谷翔平致賀

日本棒球殿堂博物館今天舉行2026年殿堂入選通知儀式，在評價指導者成就的「專家表彰」類別中，曾於2023年世界棒球經典賽...

大專棒球聯賽／突破國體火球男 北市大搶5勝晉4強

大專棒球聯賽（公開一級）複賽台北市大今天突破國立體大2名火球男，終場以8比5搶下複賽第5勝、晉級4強；首棒廖睿綸單場2安...

中職／點出布坎南事件調查難處 蔡其昌有更關心的事

台鋼雄鷹隊總教練洪一中一句「還有一個洋將布坎南」，成為10日雄鷹開訓儀式上的核彈級發言，中職聯盟當天回應若經調查確認有接...

12強賽／2027參賽隊伍出爐 中華隊挑戰衛冕

世界棒壘球總會（WBSC）昨天公布2027年世界12強棒球賽參戰名單，包含資格賽共20隊已有19隊確定，台灣在男子棒球世...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。