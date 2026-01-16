中職／龍隊外援部署「金龍」大軍 5洋投底定不排除繼續補強

味全龍隊備戰2026新賽季，今天正式公布5位開季洋將名單，由兩大資深洋投鋼龍、伍鐸領軍，搭配三名強力新援，展現衝擊總冠軍決心。

龍隊洋將續留名單由鋼龍與「本土洋將」伍鐸雙雄坐鎮，鋼龍長期表現穩健，持續扛起先發重任；伍鐸則迎來中職第12個賽季，以豐富經驗提供關鍵支援，兩人皆是球隊不可或缺的安定基石。

新戰力補強3名洋投，包括去年效力樂天桃猿隊的魔神龍 (Marcelo Martínez)、去年效力統一獅隊的梅賽鍶 (C.C. Mercedes) ，加上蔣銲 (John Gant)。

球團表示，三人除球技符合戰力需求，更期許在「金龍」加持下，為球隊鑄就堅實防線，而5人開季名單雖已確認，仍將持續觀察市場動態，隨時評估後續補強人選。