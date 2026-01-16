日職／大聯盟自由市場冷淡！則本昂大3年9億轉戰巨人
樂天金鷲隊35歲強投則本昂大休賽季行使海外自由球員權利，傳出有大聯盟球團提合約，但最終他選擇留在日職，轉戰讀賣巨人隊，傳出合約是3年9億日圓。
今年休賽季美國自由球員市場整體偏冷，村上宗隆和今井達也的合約都不如外界預期的好。多家日媒報導指出，則本昂大談判進展也不順利，雖有美國球團提出邀約，但考量合約條件與環境後，最終決定放棄。另一方面，日職也有多球提出邀請，據悉則本已下定決心加盟巨人。
目前合約詳情並未公布，日媒產經體育指出，合約是3年9億日圓，則本昂大被定位成先發投手。
則本昂大2013年菜鳥年就繳出15勝、拿下新人王，助樂天奪下隊史首座日本一；2014年起連5年奪下三振王。近2季轉任後援，連2年出賽超過50場，2024年以32次救援成功奪下救援王。生涯累計373場出賽，戰績120勝99敗48救援。
