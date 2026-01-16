快訊

經典賽／台灣場門票全搶光？3管道還有希望 WBC官方規劃「轉售平台」

陳亭妃稱已通電話相約今天當面請益 林俊憲：我怎麼不知道

台美關稅拍板 鄭麗君：我國達成兩個最優惠待遇、四項目標

日職／大聯盟自由市場冷淡！則本昂大3年9億轉戰巨人

聯合新聞網／ 綜合報導
則本昂大。 美聯社
則本昂大。 美聯社

樂天金鷲隊35歲強投則本昂大休賽季行使海外自由球員權利，傳出有大聯盟球團提合約，但最終他選擇留在日職，轉戰讀賣巨人隊，傳出合約是3年9億日圓。

今年休賽季美國自由球員市場整體偏冷，村上宗隆和今井達也的合約都不如外界預期的好。多家日媒報導指出，則本昂大談判進展也不順利，雖有美國球團提出邀約，但考量合約條件與環境後，最終決定放棄。另一方面，日職也有多球提出邀請，據悉則本已下定決心加盟巨人。

目前合約詳情並未公布，日媒產經體育指出，合約是3年9億日圓，則本昂大被定位成先發投手。

則本昂大2013年菜鳥年就繳出15勝、拿下新人王，助樂天奪下隊史首座日本一；2014年起連5年奪下三振王。近2季轉任後援，連2年出賽超過50場，2024年以32次救援成功奪下救援王。生涯累計373場出賽，戰績120勝99敗48救援。

則本昂大 日職 巨人

相關新聞

日職／大聯盟自由市場冷淡！則本昂大3年9億轉戰巨人

樂天金鷲隊35歲強投則本昂大休賽季行使海外自由球員權利，傳出有大聯盟球團提合約，但最終他選擇留在日職，轉戰讀賣巨人隊，傳出合約是3年9億日圓。 今年休賽季美國自由球員市場整體偏冷，村上宗隆和今井

日職／栗山英樹入選2026年日本棒球名人堂 大谷翔平致賀

日本棒球殿堂博物館今天舉行2026年殿堂入選通知儀式，在評價指導者成就的「專家表彰」類別中，曾於2023年世界棒球經典賽...

大專棒球聯賽／突破國體火球男 北市大搶5勝晉4強

大專棒球聯賽（公開一級）複賽台北市大今天突破國立體大2名火球男，終場以8比5搶下複賽第5勝、晉級4強；首棒廖睿綸單場2安...

中職／點出布坎南事件調查難處 蔡其昌有更關心的事

台鋼雄鷹隊總教練洪一中一句「還有一個洋將布坎南」，成為10日雄鷹開訓儀式上的核彈級發言，中職聯盟當天回應若經調查確認有接...

12強賽／2027參賽隊伍出爐 中華隊挑戰衛冕

世界棒壘球總會（WBSC）昨天公布2027年世界12強棒球賽參戰名單，包含資格賽共20隊已有19隊確定，台灣在男子棒球世...

中職／鐵捕林岱安3項優點 林威助「助總」時期就發現

中華職棒富邦悍將隊今天舉辦記者會歡迎捕手林岱安的加盟，執行副領隊林威助直言，林岱安是今年自由球員首選，引導、阻殺、擋球都...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。