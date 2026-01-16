經典賽／12強之神首度挑戰WBC 張奕：越強對手越想擊敗

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
張奕首度投入世界棒球經典賽集訓。記者劉學聖／攝影
張奕在兩屆世界12強棒球賽投成「12強之神」，如今將要首度挑戰世界棒球經典賽國手資格，面對強度升級的對手，張奕躍躍欲試，熱血表態：「可以遇到很多強勁的對手，越強的對手，就越想贏過他們。」

張奕在2019年、2024年出戰12強賽，合計出賽7場（2場先發、5場中繼），貢獻21.2局無失分，個人戰績5勝，放眼賽史無人看得到車尾燈。

然而12強賽也是張奕至今僅有的一級賽事經驗，2023年經典賽雖進入培訓名單，但尚未報到投入集訓，隨當時母隊西武獅隊春訓時就出現肩傷最終辭退，如今再次挑戰經典賽披上國家隊戰袍的機會到來。

首度面對這項時間點落在季前的一級賽事，對張奕也是全新體驗，但他說：「準備方式和平常一樣，只有時間上不一樣。」他說雖然休賽季不會設定究竟會不會選上經典賽，但會以此為目標去準備，「能穿國家隊球衣的機會也不知道剩幾次，有機會，都會想要參加，如果沒選到就是銜接到春訓。」

張奕過去在日職歐力士隊與山本由伸是同梯戰友，建立好交情，前年在12強賽奪冠後也收到他捎來的祝賀訊息，目前山本尚未正式宣布是否參戰經典賽，張奕也未向他打探消息，原因很務實，他笑說：「先各自好好準備，名單出來就會知道，到時再聯絡，不要提早聯絡，到時沒進名單就好笑了。」

張奕首度投入世界棒球經典賽集訓。記者劉學聖／攝影
