栗山英樹入選2026年日本棒球名人堂 大谷翔平致賀

日本棒球殿堂博物館今天舉行2026年殿堂入選通知儀式，在評價指導者成就的「專家表彰」類別中，曾於2023年世界棒球經典賽（WBC）率領日本隊奪冠的栗山英樹當選，2012年被他在選秀會上以第一指名選中的大谷翔平也送上祝賀。

日本東京放送電視台（TBS）報導，栗山在通知儀式上回顧棒球生涯，感觸良多。

他表示，「真的沒想到，當年以測試生身分進入職業的我，竟然能夠這麼長久地與棒球相伴。小學時，我憧憬著ON（王貞治、長嶋茂雄），第一次到後樂園球場看王貞治的全壘打；中學時，又仰慕當年在甲子園活躍的東海大相模高中原辰德選手，還特地去參加東海大相模的選拔。」

他接著說，「包括日本火腿總公司在內的球團相關人士，只有極少數人相信我的可能性、給了我機會，我才有今天。無論是火腿隊的選手、代表日本出戰的選手，還是對手球隊的選手，正因為所有棒球人的存在，我才能直到現在仍留在棒球世界。」

談到未來，栗山表示，「我希望今後能成為支持的一方，讓更多人去感恩棒球、推廣棒球，然後成為棒球的傳道者。對於這樣的年輕世代，我會盡自己所能，全力以赴去幫忙。」

栗山於2012年秋季選秀會上，以第一指名選中當時就讀花卷東高中的大谷翔平，將他招入日本火腿，並以投打兼修的「二刀流」方式培養。如今在美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊大放異彩的大谷翔平，也透過聲明表達祝賀。

大谷表示，「在栗山教練指揮下效力火腿的5年，以及2023年WBC的回憶，都是我非常珍貴的財產。栗山教練留下的諸多功績，以及他的人格，能夠以這樣的形式被刻畫進歷史，我由衷感到高興。」

栗山畢業於創價高中與東京學藝大學，1984年加盟養樂多燕子隊，7年球員生涯共出賽494場，累積336支安打、7支全壘打，打擊率0.279，並於1989年以外野手身分獲得金手套獎。

引退後，他轉任球評與教練，2012年起擔任日本火腿隊總教練，首年即率隊奪得聯盟冠軍，2016年再度奪冠，並帶領球隊睽違10年重返日本一。2021年至2023年，他擔任日本代表隊「侍Japan」總教練，於2023年WBC奪得世界冠軍，自2024年起出任日本火腿隊首席棒球營運官（CBO）。

日本棒球殿堂創設於1959年，旨在永久表彰對日本棒球發展作出卓越貢獻人士，入選者的青銅浮雕肖像，將懸掛於棒球殿堂博物館內的殿堂大廳，永久讚揚他們的榮譽與功績。