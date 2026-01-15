大專棒球聯賽／突破國體火球男 北市大搶5勝晉4強

快訊

中央社／ 台北15日電
114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽持續，台北市大15日以8比5搶下複賽第5勝、晉級4強，廖睿綸（中）單場貢獻2安4打點，獲選單場MVP。大專體總提供
114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽持續，台北市大15日以8比5搶下複賽第5勝、晉級4強，廖睿綸（中）單場貢獻2安4打點，獲選單場MVP。大專體總提供

大專棒球聯賽（公開一級）複賽台北市大今天突破國立體大2名火球男，終場以8比5搶下複賽第5勝、晉級4強；首棒廖睿綸單場2安4打點好手感，獲選MVP。

114學年度大專棒球聯賽（公開一級）複賽台北市大今天與國立體大交手，國立體大派出火球男依序登板，先發投手黃玠瀚、第2任投手雷皓博都具有最快150公里球速

台北市大打線有突破，1局上靠著觸身球保送、犧牲觸擊、汪家毅適時安打先馳得點，2局上再靠著保送、失誤、滾地球跑回第2分。

國體2局下追回2分扳平比數，3局下靠著周柏恩適時安打超前比數。北市大4局上攻勢再起，2人出局後林恩睿率先敲出安打，廖睿綸三壘打幫助球隊扳平比數，再靠著黃聖凱安打跑回超前分。

北市大5局上靠著觸身球保送、失誤、接連安打添分，廖睿綸適時安打，一棒替球隊再添2分保險分，9局上廖睿綸再有高飛犧牲打，送回球隊第8分。

大三野手廖睿綸今天先發打1棒、守右外野，單場6打席敲出2支安打，選到3次四死球保送，另有1次高飛犧牲打，總計貢獻4分打點，打擊表現最亮眼，獲選單場最有價值球員（MVP）。

廖睿綸表示，這場比賽攸關晉級、非贏不可，大家壓力滿大的，但賽前就知道國體預計派出2名火球男登板，在練習時有特別針對速球訓練。順利搶勝晉級4強，廖睿綸也直言壓力釋放。

棒球 球速

