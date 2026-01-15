中職／點出布坎南事件調查難處 蔡其昌有更關心的事

快訊

聯合報／ 記者陳宛晶／高雄即時報導
中華職棒理事長蔡其昌(中)，點出布坎南事件調查難處。記者劉學聖／攝影
中華職棒理事長蔡其昌(中)，點出布坎南事件調查難處。記者劉學聖／攝影

台鋼雄鷹隊總教練洪一中一句「還有一個洋將布坎南」，成為10日雄鷹開訓儀式上的核彈級發言，中職聯盟當天回應若經調查確認有接觸事實，將依聯盟規範論處，會長蔡其昌今天被問到調查進度指出難處，也強調有更關心的事，「六球團要不要認真面對228規定，才是我面對這件事更關心的事。」

雄鷹補強觸角伸向布坎南惹議，因他去年效力富邦悍將隊到831大限之後，按規定由母隊在隔年2月底以前擁有優先議約權，除非拿到離隊同意書其他球隊才可提前接觸，而悍將並未收到任何聯繫，洪總的發言當場引起質疑是否違規接觸，聯盟也隨即強調已要求雄鷹球團務必遵守規定，且將啟動調查。

被問到是否已在進行調查，蔡其昌表示，聯盟會著手進行，但就和大家講的一樣，調查只能行政上的詢問，聯盟沒有司法調查權，無法查扣、收押任何東西。

「問我要不要調查？當然要；有結果（證實違規）要不要處罰？當然要，規定在那，當然要處罰。」但他也強調，「這件事更重要的積極意義在於，六球團要不要認真面對228規定，才是我面對這件事更關心的事。」

蔡其昌表示，228條款無關對錯，但確實有領隊提出不切實際、無法執行，「我也非常同意，之前就討論過，當時就是有領隊覺得這個條款還是要存在，現在又有領隊提出要討論，我也贊成。」

台鋼雄鷹 中職 洪一中

