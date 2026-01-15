12強賽／2027參賽隊伍出爐 中華隊挑戰衛冕

世界棒壘球總會（WBSC）昨天公布2027年世界12強棒球賽參戰名單，包含資格賽共20隊已有19隊確定，中華隊在男子棒球世界排名第2握有預賽門票，將挑戰衛冕。

這屆12強賽參賽球隊擴編，由2025年年終世界排名前12名的隊伍，分別是日本、台灣、美國、韓國、委內瑞拉、墨西哥、波多黎各、巴拿馬、荷蘭、古巴、澳洲及多明尼加，加上今年2場資格賽產生的4支隊伍，組成16強的預賽陣容。

目前資格賽參戰的8支球隊有7支已經確定，分別是世界排名13名到19名的哥倫比亞、義大利、捷克、尼加拉瓜、中國、德國以及英國；剩下1支隊伍將是第20名的加拿大，或是資格賽主辦國若在排名20名以外，則可用外卡身分參加。

中國將於今年11月26日至29日，在廣東省中山市的國際棒壘球中心主辦其中1場4隊制的資格賽，誕生其中2支隊伍，第2場資格賽的主辦地點WBSC將於近期公布。