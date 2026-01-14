中職／鐵捕林岱安3項優點 林威助「助總」時期就發現

中華職棒富邦悍將隊今天舉辦記者會歡迎捕手林岱安的加盟，執行副領隊林威助直言，林岱安是今年自由球員首選，引導、阻殺、擋球都很優秀，過去擔任總教練時就注意到這位好手。

林岱安原本效力統一7-ELEVEn獅隊，去年季後行使自由球員（FA）權利才轉戰悍將。今天在記者會後，林威助表示，林岱安的引導、阻殺、擋球都很優秀，能力符合球隊需求，「對球隊來說，投手之後就是捕手，是重要的防守位置，等同第2個總教練。」

林威助強調，林岱安無論場上的能力、場下的自律都值得年輕選手學習，多一位有經驗的捕手對球隊是加分，「之前當總教練就有注意，有他在，投手都可以放心投球，在場上做自己的工作。」

今天記者會上，悍將新任總教練後藤光尊也特別出席。林威助解釋，林岱安是球隊第一位自由球員補強選手，有其特殊性，後藤光尊也因此在春訓前就先來台；去年後藤光尊在二軍擔任總教練，看見球員成長，因此球團內部討論後將其升上一軍。

今年悍將找來不少外籍教練加入教練團，林威助解釋，現在球員、教練都會出外進修，「把好的教練聘請過來，不僅對球員有幫助，對教練也是，培養教練也是球團的一環。」