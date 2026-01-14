快訊

獎落誰家？萊爾富福袋開獎「台積電股票」 首位幸運兒抱走171.5萬元

澳網／葛藍喬安娜代表台灣出征一分大滿貫 次輪爆冷打敗世界第三澤瑞夫

逾2萬生受惠！嘉義縣宣布營養午餐免費 9月起全面實施

中職／鐵捕林岱安3項優點 林威助「助總」時期就發現

中央社／ 台北14日電
「富邦悍將隊林岱安加盟記者會」14日在台北舉行，捕手林岱安（圖）現場穿上過去熟悉的31號，只不過球衣顏色從橘轉藍。（富邦悍將隊提供）
「富邦悍將隊林岱安加盟記者會」14日在台北舉行，捕手林岱安（圖）現場穿上過去熟悉的31號，只不過球衣顏色從橘轉藍。（富邦悍將隊提供）

中華職棒富邦悍將隊今天舉辦記者會歡迎捕手林岱安的加盟，執行副領隊林威助直言，林岱安是今年自由球員首選，引導、阻殺、擋球都很優秀，過去擔任總教練時就注意到這位好手。

林岱安原本效力統一7-ELEVEn獅隊，去年季後行使自由球員（FA）權利才轉戰悍將。今天在記者會後，林威助表示，林岱安的引導、阻殺、擋球都很優秀，能力符合球隊需求，「對球隊來說，投手之後就是捕手，是重要的防守位置，等同第2個總教練。」

林威助強調，林岱安無論場上的能力、場下的自律都值得年輕選手學習，多一位有經驗的捕手對球隊是加分，「之前當總教練就有注意，有他在，投手都可以放心投球，在場上做自己的工作。」

今天記者會上，悍將新任總教練後藤光尊也特別出席。林威助解釋，林岱安是球隊第一位自由球員補強選手，有其特殊性，後藤光尊也因此在春訓前就先來台；去年後藤光尊在二軍擔任總教練，看見球員成長，因此球團內部討論後將其升上一軍。

今年悍將找來不少外籍教練加入教練團，林威助解釋，現在球員、教練都會出外進修，「把好的教練聘請過來，不僅對球員有幫助，對教練也是，培養教練也是球團的一環。」

林岱安 林威助 自由球員

延伸閱讀

中職／富邦新教頭後藤光尊展現幽默感 林威助：我也會開玩笑

中職／林岱安7年約細節出爐 新教頭後藤光尊期待全新悍將

影／7年5600萬轉隊富邦悍將 林岱安坦言抉擇煎熬感性致謝妻子

中職／選擇新東家「很困難」 林岱安曝加盟富邦關鍵

相關新聞

中職／選擇新東家「很困難」 林岱安曝加盟富邦關鍵

富邦悍將成軍邁入第10年，林岱安成為隊史首位透過自由球員制度加入的球員，今天球團舉辦加盟記者會，西裝筆挺的林岱安牽著可愛...

中職／「歡迎來我和富邦的婚禮」 林岱安曝兒子聽應援曲反應

去年就加盟富邦悍將隊，林岱安今天正式在加盟記者會穿上新戰袍，他下場後笑說：「歡迎參加我和富邦的婚禮。」還自曝上台時很緊張...

中職／富邦新教頭後藤光尊展現幽默感 林威助：我也會開玩笑

成軍第10年的富邦悍將隊今年展現新氣象，除有首位透過自由球員制度加入的捕手林岱安，嶄新教練團更有7位日籍教練，執行副領隊...

中職／228洋將條款起爭議 富邦悍將提案放寬到12/31

洋投布坎南的動向因台鋼雄鷹隊總教練洪一中的發言引起爭議，球迷也討論「228條款」是否該調整。悍將領隊陳昭如表示，現有規定...

中職／鐵捕林岱安3項優點 林威助「助總」時期就發現

中華職棒富邦悍將隊今天舉辦記者會歡迎捕手林岱安的加盟，執行副領隊林威助直言，林岱安是今年自由球員首選，引導、阻殺、擋球都...

中職／新教頭後藤光尊初亮相 點出悍將兩大改進方向

中華職棒富邦悍將隊新球季將由日籍教頭後藤光尊領軍，今天他在球員林岱安加盟記者會上首次亮相，並點出悍將投手戰力、得點圈打擊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。